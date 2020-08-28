Хвора на коронавірус Кравець уперше розказала, як почувається

Актриса Студії "Квартал 95" Олена Кравець, яка лікується від коронавірусу, вперше розповіла про свій стан.

В Instagram артистка привітала країну з минулим Днем Незалежності, прочитавши вірш Жадана, та заразом згадала і про хворобу.

"Дякую всім вам за підтримку, друзі! Я отримала стільки побажань від вас! Вже почуваюся добре, майже одужала, була легка форма захворювання, слава Богу... Зовсім скоро скінчиться мій двотижневий карантин, сподіваюсь, і ми побачимось нарешті... Ви тільки бережіть себе, добре?)", - зазначила Кравець.

Нагадаємо, про те, що Олена хвора на COVID-19, повідомив її колега Євген Кошовий.

До слова, днями також вірус підхопили Сергій і Сніжана Бабкіни.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Падалко розказала, як із двома дітьми перехворіла на коронавірус

Дав копняка вірусу: Бандерас ефектно оголосив, що поборов COVID-19

Зеленська розказала, як хворіла на COVID-19: Нескінченні крапельниці, пігулки, налякані очі людей навколо

"Коронавірус - не жарти, він поряд": Фреймут підтвердила, що захворіла на COVID-19