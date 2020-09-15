Принцу Гаррі 36: палац у привітаннях показав іменинника до одруження з Меган

15 вересня 2020, 13:13

Британський принц Гаррі 15-го вересня святкує свій народження. Посмикати іменинника за вуха чи бодай обійняти сьогодні не зможуть ні бабуся Єлизавета, ні батько Чарльз, ні брат Вільям, адже герцог Сассекський тепер живе в Америці зі своєю дружиною Меган Маркл.

Із 36-річчям Гаррі привітали в офіційних Instagram-акаунтах палацу.

І цікава річ: на жодній із архівних світлин, які було використано в святкових дописах, немає Меган. Ба більше, всі вони, крім однієї, були зроблені до одруження Гаррі з колишньою актрисою.

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🎂 🎈 Wishing The Duke of Sussex a very happy birthday! . 📸 The Queen and The Duke during a Queen’s Young Leaders reception at Buckingham Palace in 2017.

Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily) 15 Вер 2020 р. о 12:00 PDT

Для привітання обрали, зокрема, кадр, де принц із бабусею (2017-й рік), кадр із забігу, в якому Гаррі змагався з Вільямом та Кейт (теж 2017-й), та кадр, де зовсім юний принц із батьком.

Лише одне фото (те, де Гаррі з краваткою) датується осінню 2018-го року, його зробили під час зустрічі герцога з військовими в Девоні.

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Wishing a very happy birthday to Prince Harry today! 🎂🎈

Допис, поширений Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 15 Вер 2020 р. о 12:01 PDT

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Wishing a very happy birthday to The Duke of Sussex today! 🎂 📸 PA

Допис, поширений Clarence House (@clarencehouse) 15 Вер 2020 р. о 12:00 PDT

Нагадаємо, подейкували, "Мегзіт" став "ножем у спину" для королівської сім'ї. Але королева Єлизавета, яка, хай там що, любить своїх онука та правнука Арчі Гаррісона, дала їм рік на те, щоби повернутися.

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