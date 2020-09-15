Принцу Гаррі 36: палац у привітаннях показав іменинника до одруження з Меган

Британський принц Гаррі 15-го вересня святкує свій народження. Посмикати іменинника за вуха чи бодай обійняти сьогодні не зможуть ні бабуся Єлизавета, ні батько Чарльз, ні брат Вільям, адже герцог Сассекський тепер живе в Америці зі своєю дружиною Меган Маркл.

Із 36-річчям Гаррі привітали в офіційних Instagram-акаунтах палацу.

І цікава річ: на жодній із архівних світлин, які було використано в святкових дописах, немає Меган. Ба більше, всі вони, крім однієї, були зроблені до одруження Гаррі з колишньою актрисою.

Для привітання обрали, зокрема, кадр, де принц із бабусею (2017-й рік), кадр із забігу, в якому Гаррі змагався з Вільямом та Кейт (теж 2017-й), та кадр, де зовсім юний принц із батьком.

Лише одне фото (те, де Гаррі з краваткою) датується осінню 2018-го року, його зробили під час зустрічі герцога з військовими в Девоні.

Нагадаємо, подейкували, "Мегзіт" став "ножем у спину" для королівської сім'ї. Але королева Єлизавета, яка, хай там що, любить своїх онука та правнука Арчі Гаррісона, дала їм рік на те, щоби повернутися.

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