Вільний мов вітер: принц Гаррі повністю виплатив борг королівській родині та платникам податків

Принц Гаррі повністю погасив свій борг перед королівською родиною та британськими платниками податків, виплативши 2,4 мільона фунтів стерлінгів (3,2 мільйона доларів) Sovereign Grant. Саме в таку суму обійшовся реновація Фрогмор-котеджу, де мав мешкати 35-річний онук королеви та його сім'я.

Про це повідомив речник принца, пише Time.

Як і було домовлено, за Гаррі, Меган Маркл та їхнім сином Арчі Гаррісоном лишається право жити у Фрогморі, коли вони буватимуть у Великій Британії.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily) 17 Лис 2019 р. о 1:01 PST

Як відомо, перший платіж герцог Сассекський здійснив у травні. Він був порівняно невеликим, і очікувалося, що такими темпами Гаррі розраховуватиметься за ремонт оселі, яка не стала йому в пригоді, багато років.

Нагадаємо, Меган Маркл судиться з британськими ЗМІ, намагаючись довести, що обійшлася без дорогих витребеньок на кшталт мідної ванни, студії для занять йогою, оранжереї тощо.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily) 25 Жов 2019 р. о 3:31 PDT

Як відомо, нещодавно подружжя придбало розкішний маєток у Санта-Барбарі, за який виклало 14,7 мільйона доларів. За однією з версій, Гаррі з Меган допоміг принц Чарльз. Востаннє Гаррі бачився з родичами ще на початку березня. Подейкували, навіть коли Чарльз захворів на коронавірус, Меган категорично заборонила чоловікові летіти на батьківщину.

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