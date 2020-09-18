Остапчук із нареченою одужали від коронавірусу

Телеведучий Володимир Остапчук та його наречена Христина Горняк святкують перемогу над COVID-19.

Парочка отримала негативні результати тестів та поділилася радісною новиною з підписниками в Instagram.

фото з instagram остапчука

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"Ми тільки що отримали негативні результати тестів на ковід, і це кардинально змінило всі наші плани на день. Минуло рівно 10 хвилин, як Христина вже почала одягатися і збиратися у справах: вона хоче зустрітися з друзями, пошопитись, ми вже запланували сьогодні вечерю - нарешті не вдома!", - похвалився Остапчук каналові "Україна".

"До того ж, я дуже хочу побачитися з дітьми, і тому ці вихідні я проведу з ними. Не бачив їх дуже давно (зі зрозумілих причин). Я хочу їх затискати і поцілувати. А ще

ми на самоізоляції багато чого дивилися, але ВДОМА, а тепер ми просто хочемо сходити з Христиною в КІНО! Ну і звичайно ж, зовсім скоро відбудеться моя стендап-вечірка, на яку в запланований день я не зміг прийти, адже тоді відчув симптоми", - додав він.

Нагадаємо, Христина перенесла хворобу досить легко, а от Вова отримав пневмонію. Кохана стала йому справжньою медсестрою і власноруч робила боляче.

Як відомо, коронавірус завадив голуб'ятам відгуляти весілля. Але вони все одно планують побратися до кінця осені.

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