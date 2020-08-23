"З днем народження, Лялюня": Сумська без мейкапу показала, як Борисюк привітав її з 54-річчям
Неділя, 23 серпня 2020, 09:27
Акторці Ользі Сумській виповнилося 54 роки, і святкувати іменинниця полетіла на Червоне море.
Свій щасливий ранок у єгипетському готелі та романтичне привітання від коханого чоловіка, Віталія Борисюка зірка зняла на згадку і для Instagram. А згодом показала й вечірнє святкування.
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Нагадаємо, Віталії зве дружину не лише "Лялюня", а й "графиня", коли питає дозволу зайти до її спальні.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Фітнес-Олі: Полякова в прямому ефірі потренувала Сумську. ВІДЕО
Сумська розказала про труднощі в стосунках із чоловіком та образу старшої доньки
"Я все йому пробачаю": не ревнива Сумська розхвалила свого "красунчика Віталіка"
Приєднуйтесь до дискусії