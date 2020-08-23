"З днем народження, Лялюня": Сумська без мейкапу показала, як Борисюк привітав її з 54-річчям

Акторці Ользі Сумській виповнилося 54 роки, і святкувати іменинниця полетіла на Червоне море.

Свій щасливий ранок у єгипетському готелі та романтичне привітання від коханого чоловіка, Віталія Борисюка зірка зняла на згадку і для Instagram. А згодом показала й вечірнє святкування.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ольга Сумская (@olgasumska) 22 Сер 2020 р. о 1:03 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ольга Сумская (@olgasumska) 22 Сер 2020 р. о 11:16 PDT

Нагадаємо, Віталії зве дружину не лише "Лялюня", а й "графиня", коли питає дозволу зайти до її спальні.

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