51-річна Хелена Крістенсен знялася в прозорому мереживі для Victoria's Secret
Американському бренду спідньої білизни Victoria's Secret так сильно докоряли за брак розмаїття фігур, гендерів та віку моделей, що він узявся виправлятися. Обличчям різдвяної колекції стала 51-річна Хелена Крістенсен, колишній "янгол" VS.
Супермодель позувала в сексі-мереживі, піжамках, халатиках і капцях.
Нагадаємо, розмінявши шостий десяток, Хелена не має наміру відмовлятися від еротичних фотосесій. Коли її не запрошують покрасуватися у глянцевих журналах, вона радує підписників свого Instagram.
Фото з Instagram Victoria's Secret та Крістенсен
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