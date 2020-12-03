51-річна Хелена Крістенсен знялася в прозорому мереживі для Victoria's Secret

Четвер, 3 грудня 2020, 17:31

Американському бренду спідньої білизни Victoria's Secret так сильно докоряли за брак розмаїття фігур, гендерів та віку моделей, що він узявся виправлятися. Обличчям різдвяної колекції стала 51-річна Хелена Крістенсен, колишній "янгол" VS.

Супермодель позувала в сексі-мереживі, піжамках, халатиках і капцях.

 
Хелена колись була одним із "янголів" VS
 
Супермодель знову покрасувалася в звабливому спідньому від культового бренду
 
Красуня стала лицем різдвяної колекції
 
 
 
 
 
 

Нагадаємо, розмінявши шостий десяток, Хелена не має наміру відмовлятися від еротичних фотосесій. Коли її не запрошують покрасуватися у глянцевих журналах, вона радує підписників свого Instagram.

Фото з Instagram Victoria's Secret та Крістенсен

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