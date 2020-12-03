51-річна Хелена Крістенсен знялася в прозорому мереживі для Victoria's Secret

Американському бренду спідньої білизни Victoria's Secret так сильно докоряли за брак розмаїття фігур, гендерів та віку моделей, що він узявся виправлятися. Обличчям різдвяної колекції стала 51-річна Хелена Крістенсен, колишній "янгол" VS.

Супермодель позувала в сексі-мереживі, піжамках, халатиках і капцях.

Хелена колись була одним із "янголів" VS

Супермодель знову покрасувалася в звабливому спідньому від культового бренду

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Красуня стала лицем різдвяної колекції

Нагадаємо, розмінявши шостий десяток, Хелена не має наміру відмовлятися від еротичних фотосесій. Коли її не запрошують покрасуватися у глянцевих журналах, вона радує підписників свого Instagram.

Фото з Instagram Victoria's Secret та Крістенсен

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