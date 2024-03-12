"Випивав свою дозу, забував про війну": Мілевський про причини зловживання алкоголем та своє перебування в реанімації
Колишній футболіст Артем Мілевський, котрий восени провів шість днів у штучній комі, зізнався, як зловживання алкоголем довело його до реанімації.
39-річний ексспортсмен зазначив, що не хотів розголошувати цю особисту історію, а те, що її розкрив ЗМІ його друг Олександр Алієв, вважає "дурним вчинком" із його боку.
Про це зайшла мова у інтерв'ю Артема блогерові Олександру Волошину.
"Після початку повномасштабної війни, коли все це почалося, тоді, мабуть, трохи депресія пішла, місяць-два наростала-наростала. Я був один, нікого не було, мабуть, було важко. І якийсь відсоток алкоголю мене рятував у ці моменти", - пригадав Мілевський.
"Тобто я там випивав свою дозу, забував про війну... Грамів 300 рому або віскі на день. Але це було місяцями, було велике накопичення, і через це все погіршувалося, погіршувалося, і от чим закінчилося", - підсумував він.
Артем переконаний, що медики втрутилися саме вчасно, бо більше так продовжувати було не можна. Як запевнив колишній футболіст, після коми його одразу "відвернуло" від алкоголю і зараз він не вживає.
"По-перше, я все пам'ятаю, що відбувалося в комі, які моменти були вже після того, як я прийшов до тями. Я лежав із такими штуками, з бинтами, щоб у мене навіть не було рухів тіла, не хотілося пити, їсти. Я просив лікарів: "Розв'яжіть ці штуки". Минув, мабуть, день, два. Я почав усе відмотувати назад, як усе склалося, що було в комі, які ситуації, це жесть", - зізнався він.
Зокрема Мілевському під час перебування в комі примарилося, ніби він скоїв убивство жінки.
У реанімації чоловік пролежав цілий місяць, а коли йому стало краще, то поїхав у рехаб, де з ним працювали психологи. Там Артем теж провів майже місяць та завів нових друзів.
До речі, Мілевський відповів на питання, чи вживав він колись наркотики.
"Легкі... В відпустці. Я вважаю, що в відпустці можна все", - зазначив він.
Нагадаємо, свою спортивну кар'єру Артем Мілевський завершив у 36 років та написав листа з порадами юному собі.