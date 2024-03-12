"Випивав свою дозу, забував про війну": Мілевський про причини зловживання алкоголем та своє перебування в реанімації

Колишній футболіст Артем Мілевський, котрий восени провів шість днів у штучній комі, зізнався, як зловживання алкоголем довело його до реанімації.

39-річний ексспортсмен зазначив, що не хотів розголошувати цю особисту історію, а те, що її розкрив ЗМІ його друг Олександр Алієв, вважає "дурним вчинком" із його боку.



Про це зайшла мова у інтерв'ю Артема блогерові Олександру Волошину.



Мілевський не хотів публічно говорити про свої проблеми з алкоголем, але не мав іншого вибору Скріншот із відео YouTube

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"Після початку повномасштабної війни, коли все це почалося, тоді, мабуть, трохи депресія пішла, місяць-два наростала-наростала. Я був один, нікого не було, мабуть, було важко. І якийсь відсоток алкоголю мене рятував у ці моменти", - пригадав Мілевський.



"Тобто я там випивав свою дозу, забував про війну... Грамів 300 рому або віскі на день. Але це було місяцями, було велике накопичення, і через це все погіршувалося, погіршувалося, і от чим закінчилося", - підсумував він.



Артем переконаний, що медики втрутилися саме вчасно, бо більше так продовжувати було не можна. Як запевнив колишній футболіст, після коми його одразу "відвернуло" від алкоголю і зараз він не вживає.



Колишній спортсмен пиячив місяцями, аж поки не опинився у штучній комі Фото з Instagram Мілевського

"По-перше, я все пам'ятаю, що відбувалося в комі, які моменти були вже після того, як я прийшов до тями. Я лежав із такими штуками, з бинтами, щоб у мене навіть не було рухів тіла, не хотілося пити, їсти. Я просив лікарів: "Розв'яжіть ці штуки". Минув, мабуть, день, два. Я почав усе відмотувати назад, як усе склалося, що було в комі, які ситуації, це жесть", - зізнався він.

Зокрема Мілевському під час перебування в комі примарилося, ніби він скоїв убивство жінки.



У реанімації чоловік пролежав цілий місяць, а коли йому стало краще, то поїхав у рехаб, де з ним працювали психологи. Там Артем теж провів майже місяць та завів нових друзів.



Артем після пережитого випробування кинув пити

До речі, Мілевський відповів на питання, чи вживав він колись наркотики.



"Легкі... В відпустці. Я вважаю, що в відпустці можна все", - зазначив він.



Нагадаємо, свою спортивну кар'єру Артем Мілевський завершив у 36 років та написав листа з порадами юному собі.