Кабаре, любов до колишніх та гадання на Таро: як змінився шоумен Дмитро Коляденко

Діма Коляденко - один із найхаризматичніших артистів. Однак зараз чоловік змінив своє амплуа та показав справжнє обличчя Фото: Instagram

53-річний Дмитро Коляденко – відомий український хореограф, ведучий, співак, а зараз ще й актор. Він прославився гучним романом з Іриною Білик та не менш гучним розставанням з нею.

ТаблоID розкаже, де зараз Дмитро Коляденко. Чи хотів він поїхати з Києва? Чому називає себе відлюдником? Та як намагається налагодити своє особисте життя через соцмережі? Усе найцікавіше – далі.

Справжній Коляденко

Дмитро Коляденко здобув популярність у ролі хореографа завдяки творчій співпраці з іншими артистами, проєкту "Шанс", програмі "Шоуманія", де був ведучим, та своїм веселим пісням. Його позиціонували, як людину-свято.

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Утім, після лютого 2022 року Коляденко змінив це амплуа.

"Це маска. Клоун, якому не весело. Це така драматична роль, бо Коляденко там, де свято. А я не такий. Зараз війна, а всі ці кумедні історії не для мене. Як тільки вона почалася, я зрозумів, що це не сон. Я посивів. Я сказав собі: "Дімон, забирай циліндри, ці дурні костюми". І все віддав на виставу "Кабаре". Я ходив пів року в одному одязі", - розповів про своє перевтілення артист.

Справжнє обличчя Дмитра Коляденка Фото: Instagram

Довгий час Коляденко не знав куди себе подіти, адже його знайомі виїхали за кордон, а родина – колишня дружина Олена Коляденко та син Пилип – залишалися у Києві. Тому Дмитро також прийняв рішення залишатися у столиці.

Справжньою розрадою для нього стала робота – до рук шоумена потрапила лірична пісня про війну та сьогодення, і він хутко кинувся її записувати. В ній не було місця колишньому Коляденку – веселому та безтурботному. І прихильники побачили зовсім іншого Дмитра.

Та найбільше Дмитро знайшов себе у акторстві. Чоловік задіяний у танцювальних виставах Олени Коляденко разом з балетом "FREEDOM".

"Я артист. Я буду допомагати піснею, їздити співати для наших бійців. Я українець. Я стою на обліку, якщо прийде повістка – я там. Це мій обов’язок, я ж мужик", - говорив Коляденко.

Спроби побудувати стосунки

Змінилося й особисте життя Дмитра Коляденка. Як відомо, він був у шлюбі з Оленою Коляденко, від якої має сина Пилипа, та цивільному шлюбі з Іриною Білик. І розставання з ними було напрочуд важким і скандальним для чоловіка.

"5 років, що з Оленою, що з Іриною. 5 років ми воювали. Мабуть, воював я, бо вони тихесенько сиділи. Я навіть не знав, де вони живуть. Я хотів, щоб вони повернулися, бо я ж люблю. Потім я зрозумів, вона не твоя, нічия. Вона своя. І це я зрозумів через 5 років", - розповів Коляденко у розмові зі Славою Дьоміним.

Діма ніколи не приховував подробиць особистого життя. Колишня дружина Коляденка - особлива його любов, як і наступна, цивільна Скриншот

Зараз Коляденко називає себе відлюдником. Адже знайомства у соцмережах, на які він іноді гаяв час, не принесли бажаного результату – а саме коханої жінки поруч.

"Три рази ходив з дівчиною на побачення. Я вже дід, а вони дівчата молоді – їм треба гроші. І я попадався на вудочку - відправляв гроші. Зараз усім треба гроші. Потім собі кажу: "Дімон, сиди вдома, так легше". Немає віддачі на побаченнях, і я згадую Олену Коляденко і Ірину Білик – вони були найкращі", - зізнався артист.

До речі, Ірині Білик було геть непросто із Коляденком. Він витворяв шалені речі через ревнощі до артистки.

"Я дуже ревнивий. Я клеїв їй всю косметику. Це було дуже весело: я брав пудру, відкривав, суперклеєм мазав, закривав пудрочку. Хворий був, дурний. Брав парфуми, кришечку відкривав, суперклеєм намазував, закривав кришечку. Отака злість була. Я викидав диван із 13-го поверху на Оболоні. Я різав її костюми концертні", - пригадував Дмитро.

Білик і Коляденко - одна з найепатажніших парочок українського шоубізнесу Фото: Instagram

Після розставання артисти теж час від часу публічно били горщики, а потім то мирилися, то знову розходилися. Білик навіть блокувала Коляденка у соцмережах, та зараз, начебто, між цими двома суцільне взаєморозуміння.

Ба більше – Ірина навіть пригадала, як ревнувала Дмитра до Наталі Могилевської, коли хореограф працював разом із нею проєкті "Шанс", заявила вона у телефонній розмові з ексом.

Карти Таро і мрія про кохання

5 років самотній Дмитро Коляденко, як сам він стверджує. Його рідна душа в домі – пес Дені, якому дозволено усе. А карти Таро стали розвагою чоловіка, який називає себе добрим чарівником. За розкладом до Коляденка зверталася і згадана нами Ірина Білик, і син Пилип, який спочатку досить скептично поставився до заняття батька.

Кудлата підтримка Дмитра Коляденка Фото: Instagram

"Придумав хобі – карти Таро. Вже 4-й рік. Це добрий інструмент, щоб допомогти людям – подивитись, підказати, що було, що буде. Мені карти кажуть: все буде добре, тільки треба відпустити все", - ділився він.

Зараз Дмитру Коляденку не вистачає рідної людини поруч: поцілунків та щирого кохання, вкотре наголошує він. А ще – перемоги, бо це є найголовнішим для кожного українця.

Нагадаємо, нещодавно ТаблоID писав про домашні посиденьки Білик і Коляденка, де шоумен частував співачку стравами з дитинства. А раніше вони ділилися поцілуночками за келихами ігристого.