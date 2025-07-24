Музичний антистрес, любов до Чернігова та українських брендів: що відомо про нову прем'єрку Юлію Свириденко

Днями Верховна Рада обрала нову прем'єрку - 39-річну Юлію Свириденко. Це друга жінка на цій посаді після Юлії Тимошенко.

Нова прем'єр-міністерка вже встигла висунути свої стратегічні рішення і обурити деяких українців заявою про те, що масштаб корупції в Україні перебільшують.

Що відомо про Юлію Свириденко? Про її шлях до великої політики, таємниче особисте життя і стиль - читайте далі в матеріалі.

Шлях до великої політики

Юлія Свириденко народилася 25 грудня 1985 року у Чернігові. Майбутня політикиня навчалася у чернігівській школі з поглибленим вивченням іноземних мов, а в 2008 році закінчила Київський національний торгівельно-економічний університет, за спеціальністю "менеджмент антимонопольної діяльності".

Батько Юлії - чернігівський чиновник Анатолій Свириденко.

Після закінчення університету майбутня прем'єрка представляла Чернігів в Усі, КНР. Її задачею було залучати інвестиції з Китаю до Чернігова.

Свириденко одразу почала будувати кар'єру за спеціальністю Фото Instagram

У 2015 році Юлія обійняла посаду радниці голови Чернігівської ОДА, а вже в серпні стала там же очільницею Департаменту економічного розвитку.

З вересня 2017 року Свириденко виконувала обов’язки першого заступника голови Чернігівської ОДА, а в період з 30 липня до 28 листопада 2018 року - тимчасово виконувала обов’язки голови адміністрації.

Юлія працювала в Чернігівській ОДА Фото Instagram

У 2019 році Юлію Свириденко було призначено заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, а в липні 2020 року вона стала першою заступницею міністра. До того ж політикиня була головою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Згодом її кар'єра вийшла на національний рівень Фото Instagram

З 2020 вона обіймала посаду заступниці керівника Офісу президента України і її почали називати людиною Андрія Єрмака. У листопаді 2021 року стала міністеркою економіки та першою віцепрем’єркою України.

До речі, Юлія Свириденко брала участь у підписанні угоди із США про корисні копалини.

Юлія доклалася до угоди із США про копалини Фото Instagram

Українська правда минулоріч докладно розповідала про шлях Юлії Свириденко у велику політику.

17 липня Верховна Рада проголосувала за її призначення на посаду прем'єр-міністра України.

Ще минулоріч у Раді заявляли, що не голосуватимуть за кандидатуру Юлії Фото Instagram

Особисте життя

Особисте життя Юлії Свириденко не є медійним. Проте відомо, що премʼєр-міністерка у шлюбі за очільником компаній "ДКС-Групп" та "Дітел" (будівництво, ремонт, телекомунікації та обслуговуванням мереж зв’язку) Сергієм Дерлеменком. Чоловік Юлії Свириденко у 2015 році балотувався до Чернігівської ОДА від "Самопомічі", втім не пройшов.

Подружжя виховує спільну дочку Софію.

Юлія Свириденко з дочкою Софією Фото Instagram Юлії Свириденко

Не менш цікавим є рідний брат Свириденко - Віталій, який від початку великої війни відмовився від мандату чернігівського депутата "Слуги народу" і виїхав з України. На 2024 рік він жив у Лондоні у власних квартирі і будинку, котрі придбав від початку вторгнення.

Юлія з братом Віталієм Фото Instagram

Свириденко розповідала, що її захопленням є фортепіано. Тож коли вони зазнає стресу, "синоніму роботи на високих посадах", обмежує для себе соцмережі і грає на улюбленому інструменті.

Також прем'єрка навідує рідний Чернігів, якщо має на те час.

"Це моє місто сили, яке перезавантажує. Дорогою – ще одна терапія: вмикаю музику і підспівую улюбленим трекам", - ділилася Юлія.

Стиль

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, вочевидь, не кичиться своїми статками і її не спіймати на "важкому люксі". Стиль політикині стриманий і лаконічний. Особливо Свириденко полюбляє вишиванки та українські бренди.

Свириденко можна часто зустріти у вишиванці Фото Instagram

Українські бренди - окрема тема для Юлії, адже вони - основа її стилю. Також, прем'єрка наслідує першу леді і частенько доповнює свої луки брошками з національними мотивами - як от колосок чи півник.

Вочевидь, прем'єрка надихається Зеленською Фото Instagram

"Нині умовні туфлі Kachorovska, головний убір Ruslan Baginskiy, костюм Litkovska - це податки до бюджету. А податки - це зарплати військовим, озброєння на передову. Це вже не просто мода, а ідеологічний, екзистенційний вибір: купити італійське і підтримати бюджет Італії чи купити українське й залишити гроші всередині країни", - пояснювала політикиня.

Стиль прем'єрки - лаконічний Фото Instagram

Нову міністерку ніколи не побачиш у коротких спідницях і загалом відкритому одязі. Вочевидь, таким чином Юлія прагне, щоб ставлення до неї було максимально серйозним.

Спідниці до щиколоток також особливість гардероба Свириденко Фото Instagram

Елегантно і стильно Фото Instagram

Ну і як політикиня держави у стані війни - прем'єрка на певні події з'являється в більш повсякденному одязі в мілітарних кольорах, на штиб стилю президента Зеленського під час повномасштабної війни.

Як от на презентації обладнання, що допоможе Україні розмінувати поля Фото Instagram

Чи тоді, коли роздивлялася новинки української машинобудівної галузі Фото Instagram

Нагадаємо, стиль першої жінки на посаді премʼєр-міністра Юлії Тимошенко також часто обговорювався, а її фірмова зачіска не мала жодної конкуренції. Нещодавно політикиня здивувала яскравим мейкапом у Верховній Раді, а також показала оновлену зачіску.