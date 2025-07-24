Музичний антистрес, любов до Чернігова та українських брендів: що відомо про нову прем'єрку Юлію Свириденко

Днями Верховна Рада обрала нову прем'єрку - 39-річну Юлію Свириденко. Це друга жінка на цій посаді після Юлії Тимошенко.
Нова прем'єр-міністерка вже встигла висунути свої стратегічні рішення і обурити деяких українців заявою про те, що масштаб корупції в Україні перебільшують.
Що відомо про Юлію Свириденко? Про її шлях до великої політики, таємниче особисте життя і стиль - читайте далі в матеріалі.
Шлях до великої політики
Юлія Свириденко народилася 25 грудня 1985 року у Чернігові. Майбутня політикиня навчалася у чернігівській школі з поглибленим вивченням іноземних мов, а в 2008 році закінчила Київський національний торгівельно-економічний університет, за спеціальністю "менеджмент антимонопольної діяльності".
Батько Юлії - чернігівський чиновник Анатолій Свириденко.
Після закінчення університету майбутня прем'єрка представляла Чернігів в Усі, КНР. Її задачею було залучати інвестиції з Китаю до Чернігова.
У 2015 році Юлія обійняла посаду радниці голови Чернігівської ОДА, а вже в серпні стала там же очільницею Департаменту економічного розвитку.
З вересня 2017 року Свириденко виконувала обов’язки першого заступника голови Чернігівської ОДА, а в період з 30 липня до 28 листопада 2018 року - тимчасово виконувала обов’язки голови адміністрації.
У 2019 році Юлію Свириденко було призначено заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, а в липні 2020 року вона стала першою заступницею міністра. До того ж політикиня була головою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
З 2020 вона обіймала посаду заступниці керівника Офісу президента України і її почали називати людиною Андрія Єрмака. У листопаді 2021 року стала міністеркою економіки та першою віцепрем’єркою України.
До речі, Юлія Свириденко брала участь у підписанні угоди із США про корисні копалини.
Українська правда минулоріч докладно розповідала про шлях Юлії Свириденко у велику політику.
17 липня Верховна Рада проголосувала за її призначення на посаду прем'єр-міністра України.
Особисте життя
Особисте життя Юлії Свириденко не є медійним. Проте відомо, що премʼєр-міністерка у шлюбі за очільником компаній "ДКС-Групп" та "Дітел" (будівництво, ремонт, телекомунікації та обслуговуванням мереж зв’язку) Сергієм Дерлеменком. Чоловік Юлії Свириденко у 2015 році балотувався до Чернігівської ОДА від "Самопомічі", втім не пройшов.
Подружжя виховує спільну дочку Софію.
Не менш цікавим є рідний брат Свириденко - Віталій, який від початку великої війни відмовився від мандату чернігівського депутата "Слуги народу" і виїхав з України. На 2024 рік він жив у Лондоні у власних квартирі і будинку, котрі придбав від початку вторгнення.
Свириденко розповідала, що її захопленням є фортепіано. Тож коли вони зазнає стресу, "синоніму роботи на високих посадах", обмежує для себе соцмережі і грає на улюбленому інструменті.
Також прем'єрка навідує рідний Чернігів, якщо має на те час.
"Це моє місто сили, яке перезавантажує. Дорогою – ще одна терапія: вмикаю музику і підспівую улюбленим трекам", - ділилася Юлія.
Стиль
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, вочевидь, не кичиться своїми статками і її не спіймати на "важкому люксі". Стиль політикині стриманий і лаконічний. Особливо Свириденко полюбляє вишиванки та українські бренди.
Українські бренди - окрема тема для Юлії, адже вони - основа її стилю. Також, прем'єрка наслідує першу леді і частенько доповнює свої луки брошками з національними мотивами - як от колосок чи півник.
"Нині умовні туфлі Kachorovska, головний убір Ruslan Baginskiy, костюм Litkovska - це податки до бюджету. А податки - це зарплати військовим, озброєння на передову. Це вже не просто мода, а ідеологічний, екзистенційний вибір: купити італійське і підтримати бюджет Італії чи купити українське й залишити гроші всередині країни", - пояснювала політикиня.
Нову міністерку ніколи не побачиш у коротких спідницях і загалом відкритому одязі. Вочевидь, таким чином Юлія прагне, щоб ставлення до неї було максимально серйозним.
Ну і як політикиня держави у стані війни - прем'єрка на певні події з'являється в більш повсякденному одязі в мілітарних кольорах, на штиб стилю президента Зеленського під час повномасштабної війни.
Нагадаємо, стиль першої жінки на посаді премʼєр-міністра Юлії Тимошенко також часто обговорювався, а її фірмова зачіска не мала жодної конкуренції. Нещодавно політикиня здивувала яскравим мейкапом у Верховній Раді, а також показала оновлену зачіску.
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