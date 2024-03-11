"Я не зрадниця": Стужук вперше за довгий час висловилася щодо війни та розказала про шлюб з латвійцем

Блогерка Софія Стужук, яка на початку війни виїхала з України та не збирається повертатися, розказала, як змінилося її життя за останні 2 роки.

В інтерв'ю Jenny Gordienko вона розповіла про особисте життя, свою позицію та чи планує маніпуляції із зовнішністю.

"Живу в новій країні, плануємо переїзд. Моя сторінка для українців закрита, я втратила свою звичну аудиторію. Разом з цим пішов мій бренд одягу, косметики, простір, який я будувала в Києві. Це все в минулому", - прокоментувала блогерка.

Стужук вкотре доводила, що висвітлювала події війни в своєму Instagram

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"Я була і досі є, попри ситуацію, найбільшим блогером України. Я ніколи не думала, що з мене щось спитають і що настане війна", - зазначила Софія.

Стужук також нагадала, що через висвітлення подій війни їй заблокували відразу 2 сторінки в Instagram:

"На момент, коли я виїжджала, моя реклама коштувала 1000 євро. В мене на день було 10 000 євро. Який мені сенс самій блокувати сторінку? Потім все, в мене немає сторінки, я пропала на 4 місяці".

Софія також відповіла, якої позиції щодо війни дотримується зараз:

"Війна дійсно є. Росія напала на Україну і це факт. Моя особиста позиція, не бути людиною, яка буде "хавати" спільні порядки, лицемірно видавати те, що зіграє на мою репутацію, але не є мною. Я не зрадниця абсолютно точно".

Перед Новим роком Стужук на місяць відправляла дітей в Україну до своїх батьків, однак сама їхати на стала через страх від погроз хейтерів скрін з відео

Як відомо, ексчоловік блогерки, відомий блогер та фітнес-тренер Дмитро Стужук помер незадовго до свого 35-річчя. Життя блогера забрав COVID-19. Від Дмитра в Софії лишилося троє дітей: Девід, Лоліта та Олівія. А від нового чоловіка з Латвії Антона під час війни вона народила четверту дитину - доньку Василісу.

"В мене Антон супер ніжний, але при цьому він такий чоловік строгий. Він десь може там показати свій тестостерон. Десь бути трохи грубішим.

Я собі складала образ чоловіка, якого хотіла б бачити поряд: ставлення до життя, ставлення до мене, ставлення до здоров' я, ставлення до дітей і його батьків, мислення тощо", - розказала Стужук.

"Я взагалі з Антоном познайомилася в мій найбільш "кончений" період", - пригадала блогерка.

Софія та її коханий Антон

Софія також розказала про їхні стосунки і внутрішні проблеми.

"Взагалі краще яйцями з чоловіком не мірятися. Погана ідея. А я це робила раніше, багато (жінок - ред.) це роблять.

Останній мій запит був в тому, що він більше за мене коучить. Знаєш, як татусь такий, коуч, викладач. Він таким чином показує свою любов до мене. А я точно не та жінка, яка шукала, щоб за неї взяли відповідальність, гроші", - пояснила блогерка.

А ще 28-річна Стужук розказала, що мотивує її змінюватись та чи планує найближчим часом маніпуляції із зовнішністю.

"Мене дуже сильно мотивують страждання. Через те, що в якийсь момент мене поставили у стан, де я зійшла зі свого рівня, а я не хочу. В мене є конкретне розуміння, якою я хочу бути. Це не стосується лише зовнішності.

Для мене важливі стосунки, діти, мій розвиток (ментальний, як особистості, реалізації, духовне) і, звісно, моя зовнішність", - запевнила багатодітна мама.

"Я точно хочу зробити булхорн. Зараз скажуть: "божевільна". Я бачу сама, що стала виглядати більш дорослою. Мені дійсно не дуже подобається, що моє обличчя сильно змінилося ще до операції.

Брекети я носила, через це в мене збільшилися вилиці, потім спосіб життя, багато стресу і травм, мікроінсульт теж посприяв тому, як виглядає обличчя", - пояснила Софія.

"Та операція перша, яку робила. Я пішла до найкращого хірурга. В мене був запит: лише кінець носа і трохи прибрати нависання повік. Так сталося, що ніс мені зробили кривим і великим, дуже сумно... Повіко... Мені вирізали увесь жир, що сильно зістарило погляд.

Тепер є певні вікові зміни. Я хочу саме зараз підкорегувати свою зовнішність для того, щоб не робити це потім в 40", - пояснила вона.

"Так, я не приймаю вікові зміни. Хочеться мені трохи лайфхакнути природу. А ще хочу повністю прибрати губи.

Так, я була за натуральність, бо вірила в це. Я не те, що не приймаю свою зовнішність. Я приймаю і змінюю", - підбила підсумки Софія.

Нагадаємо, зі своїм вже ексом з Латвії блогерка заночувала у перший день знайомства.

Протягом чотирьох місяців парочка успішно практикувала стосунки на відстані, а впродовж війни вони жили разом у Латвії, після чого й розбіглися. Пізніше Антон і Софія знов зійшлися і заручилися у Парижі.