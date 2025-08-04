Пивоваров у диско-луці, Білик у корсеті та Астаф'єва в спідньому опинились у 80-х і потанцювали у клубі. Відео
Співак Артем Пивоваров презентував музичну колаборацію "YABADABADU" разом із The Вуса та Іриною Білик, за участі Даші Астаф'євої, Лєри Мандзюк і Юрія Ткача. У новій роботі артисти занурилися в яскраву атмосферу 1980-х.
Відеокліп зробили візуально насиченим і стилізували під естетику ретро. Глядачі побачили неонові кольори, глянцеві журнали, веселі костюми та гумористичний сюжет.
Ролик поєднує в собі музику, кінообрази та елементи пародії, створюючи справжній короткометражний фільм з танцями. Головні ролі виконують самі артисти, кожен з яких приміряв строкатий і карикатурний образ.
Останнім часом Пивоваром частенько тішить фанів новою музикою. Нещодавно він записав спільний трек з Олександром Усиком та заспівав з Сердючкою на одній сцені.
До речі, днями Злата Огнєвіч у білизні знялася в кліпі з таємничим чоловіком, а Дорофєєва і POSITIFF об'єдналися для символічної роботи вперше за 5.
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