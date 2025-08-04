Пивоваров у диско-луці, Білик у корсеті та Астаф'єва в спідньому опинились у 80-х і потанцювали у клубі. Відео

Карина Тімкова - 4 серпня, 14:30

Співак Артем Пивоваров презентував музичну колаборацію "YABADABADU" разом із The Вуса та Іриною Білик, за участі Даші Астаф'євої, Лєри Мандзюк і Юрія Ткача. У новій роботі артисти занурилися в яскраву атмосферу 1980-х.

Відеокліп зробили візуально насиченим і стилізували під естетику ретро. Глядачі побачили неонові кольори, глянцеві журнали, веселі костюми та гумористичний сюжет.

Артем Пивоваров з вусами потанцював у стилі диско в кліпі з Білик

Пивоваров в образі короля диско поспівав у вінтажний мікрофон

Кадр з кліпу Mitya Shmurak

Ролик поєднує в собі музику, кінообрази та елементи пародії, створюючи справжній короткометражний фільм з танцями. Головні ролі виконують самі артисти, кожен з яких приміряв строкатий і карикатурний образ.


Ірина Білик у звабливому костюмі знялася у кліпі з Артемом Пивоваровим

Ірина Білик зіграла роль небезпечної пані у діловому костюмі з корсетом

Юрій Ткач насмішив своїм образом у кліпі з Білик і Пивоваровим

Юрій Ткач відповідав за гумористичну складову кліпу

Даша Астаф'єва посвітила голими стегнами у кліпі з Білик і Пивоваровим

Даша Астаф'єва у трусиках показалася в образі ляльки

Лєра Мандзюк у міні показала ніжки у кліпі з Білик і Пивоваровим

Лєра Мандзюк тим часом поспокушала грайливим аутфітом на софі

Ірина Білик ефектно попозувала у ретро кліпі з Пивоваровим

Ірина виглядала ефектно у діловому костюмі серед офісного інтер'єру

Пивоваров і Астаф'єва у блискучих луках знялися в ретро кліпі

Даша та Артем у блискучих комбінезонах уявили себе захисниками космосу

Пивоваров з вусами і Астаф'єва у куцих шортах попозували у кліпі

Співаки змогли передати атмосферу клубу десь у 80-х

Останнім часом Пивоваром частенько тішить фанів новою музикою. Нещодавно він записав спільний трек з Олександром Усиком та заспівав з Сердючкою на одній сцені.

До речі, днями Злата Огнєвіч у білизні знялася в кліпі з таємничим чоловіком, а Дорофєєва і POSITIFF об'єдналися для символічної роботи вперше за 5.

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