Арахамія, Беленюк та Павелко з подружкою посміялися з оголеного Зеленського на "Кварталі"

Володимир Зеленський уже не актор "Квартала", але досі фігурує в ньому як персонаж, з якого сміються тепер його соратники.

15-го жовтня відбулися зйомки "Вечірнього кварталу", на який завітали зе-депутати Давид Арахамія, Жан Беленюк та Юрій Корявченков або Юзік.

До того ж, у залі були антикорупційний прокурор Назар Холодницький та голова ФФУ Андрій Павелко зі своїми дамами серця.

У програмі, зокрема, згадали старий номер Зеленського і Кошового, в якому вони голі грають на гітарах. А ще Олена Кравець продемонструвала, чого навчилася на проекті "Танці з зірками", та які у неї тепер стрункі ніжки.

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Актор і автор Студії "Квартал 95" Артем Гагарін

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Нагадаємо, вперше "Вечірній квартал" без Зеленського відбувся у серпні. Команді, до речі, бракує хриплого голосу їхнього шефу.

Фото Дмитра Амідова