Арахамія, Беленюк та Павелко з подружкою посміялися з оголеного Зеленського на "Кварталі"

16 жовтня 2019, 12:58

Володимир Зеленський уже не актор "Квартала", але досі фігурує в ньому як персонаж, з якого сміються тепер його соратники.

15-го жовтня відбулися зйомки "Вечірнього кварталу", на який завітали зе-депутати Давид Арахамія, Жан Беленюк та Юрій Корявченков або Юзік.

До того ж, у залі були антикорупційний прокурор Назар Холодницький та голова ФФУ Андрій Павелко зі своїми дамами серця.

У програмі, зокрема, згадали старий номер Зеленського і Кошового, в якому вони голі грають на гітарах. А ще Олена Кравець продемонструвала, чого навчилася на проекті "Танці з зірками", та які у неї тепер стрункі ніжки.


 
Андрій Павелко з цією брюнеткою був і у VIP-ложі на матчі Україна-Португалія
 
Напередодні Холодницький із дівчиною були на футболі, а вчора - на "Кварталі". Таке ось насичене світське життя
 
Актор і автор Студії "Квартал 95" Артем Гагарін
 
Зеленський, ти?
 
Один із найзавидніших холостяків нової Ради Жан Беленюк і собі посміявся з жартів кварталівців
 
Євген Кошовий тепер жартує без Зеленського
 
А колись вони оголювалися на сцені разом. Зеленський ще й членом на піаніно грав
 
Степан Казанін до політики не пішов, зате на сцені викладається на повну
 
Вгадайте хто
 
Тіні Кароль останнім часом полюбилися сукні з високими розрізами
 
 
 
 
Олена Кравець тепер майже балерина
 
Багатодітний батько, зе-депутат Давид Арахамія, у якого днями народилася 6-та дитина
 
Тіна встигла змінити дві сукні
 
Олена Кравець засвітила стрункі ніжки в леопарді. У звичайном житті актрису в такому не побачиш
 
А от MARUV - навпаки, можна побачити і в леопарді, і в латексі
 
Співачка, до речі, змінила колір волосся
 
 
А нещодавно Аня співала у московському метро

Нагадаємо, вперше "Вечірній квартал" без Зеленського відбувся у серпні. Команді, до речі, бракує хриплого голосу їхнього шефу.

Фото Дмитра Амідова


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