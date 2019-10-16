Арахамія, Беленюк та Павелко з подружкою посміялися з оголеного Зеленського на "Кварталі"
16 жовтня 2019, 12:58
Володимир Зеленський уже не актор "Квартала", але досі фігурує в ньому як персонаж, з якого сміються тепер його соратники.
15-го жовтня відбулися зйомки "Вечірнього кварталу", на який завітали зе-депутати Давид Арахамія, Жан Беленюк та Юрій Корявченков або Юзік.
До того ж, у залі були антикорупційний прокурор Назар Холодницький та голова ФФУ Андрій Павелко зі своїми дамами серця.
У програмі, зокрема, згадали старий номер Зеленського і Кошового, в якому вони голі грають на гітарах. А ще Олена Кравець продемонструвала, чого навчилася на проекті "Танці з зірками", та які у неї тепер стрункі ніжки.
Актор і автор Студії "Квартал 95" Артем Гагарін
Нагадаємо, вперше "Вечірній квартал" без Зеленського відбувся у серпні. Команді, до речі, бракує хриплого голосу їхнього шефу.
Фото Дмитра Амідова
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