Крук, Терехова та Ашіон сходили на презентацію "квітучого" проєкту Джарти

Єлизавета Юрушева, Катя Сільченко, Тетяна Терехова, Соня Плакидюк, Валерія Гузема, Ольга Джарти, Юлія Козак, Вікторія Джарти, Юла та Олександра Червоненко знялися у фотопроєкті "10 жінок 10 квіток".

Організатором виставки, яка відкрилася 10-го лютого, стала громадська організація "Київ Квітучий". Її засновницею є донька покійного прем’єр-міністра Криму Василя Джарти, Ольга.

"Дякую усім героїням та людям, які підтримують нашу ініціативу! Моя мета – привернути якомога більше уваги до питання екології та необхідності збільшувати висадку зелених насаджень у Києві", - сказала Джарти-молодша, презентуючи свій проєкт світським гостям.

Єлизавета Юрушева та Ольга Джарти

"Хочу, щоб наша столиця стала зеленою, з красивими парками, щоб наші діти й наступні покоління росли у квітучому місті", – додала Ольга.

Автором фото стала Соня Плакидюк, яка і сама сфотографувалася для виставки

Олександра Червоненко, Тетяна Терехова та Валерія Гузема

Кожній дівчині дісталася своя квіточка

Ольга Джарти тепер переймається озелененням столиці, а колись дадвно була серед керівників митниці

Телеведуча Кароліна Ашіон

Валерію Крук до "квіточок" не покликали, зате на презентацію запросили

Дизайнерка ювелірних прикрас Валерія Гузема

Піарниця Юла

Стилістка Ольга Слонь

Невістка покійного мера Харкова Геннадія Кернеса Юлія Козак

Анатолій Анатоліч, мабуть, з дружиною Юлою за компанію зайшов

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от olga_dzharty (@olga_dzharty)

Фото надані пресслужбою