Крук, Терехова та Ашіон сходили на презентацію "квітучого" проєкту Джарти
Єлизавета Юрушева, Катя Сільченко, Тетяна Терехова, Соня Плакидюк, Валерія Гузема, Ольга Джарти, Юлія Козак, Вікторія Джарти, Юла та Олександра Червоненко знялися у фотопроєкті "10 жінок 10 квіток".
Організатором виставки, яка відкрилася 10-го лютого, стала громадська організація "Київ Квітучий". Її засновницею є донька покійного прем’єр-міністра Криму Василя Джарти, Ольга.
"Дякую усім героїням та людям, які підтримують нашу ініціативу! Моя мета – привернути якомога більше уваги до питання екології та необхідності збільшувати висадку зелених насаджень у Києві", - сказала Джарти-молодша, презентуючи свій проєкт світським гостям.
"Хочу, щоб наша столиця стала зеленою, з красивими парками, щоб наші діти й наступні покоління росли у квітучому місті", – додала Ольга.
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Фото надані пресслужбою