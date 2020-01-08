Перший модний вихід року: Меган Маркл у Лондоні вигуляла гольф та спідницю з шовку
Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, які провели зимові канікули в Канаді, вернулися до Лондона і до справ. Подружжя нанесло візит подяки до Canada House.
Для першого офіційного виходу 2020-го року герцогиня обрала теплі бежево-бронзові відтінки, а родзинкою її луку стала шовкова спідниця.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, в Канаді молода родина зупинялася в розкішному маєтку якогось загадкового багатія. Гаррі та Меган не захотіли зустрічати Різдво з рештою королівської родини, схоже, не на жарт розсердивши своєю поведінкою Єлизавету ІІ.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Народжуватиме в Америці: Меган Маркл та принц Гаррі готуються оголосити про другу вагітність?
Меган Маркл не стримала емоцій у відвертому інтерв'ю: Мало хто питав, чи я в порядку
Маркл про життя дружини принца: Я не думала, що буде просто, але гадала, що буде чесно