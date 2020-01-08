Перший модний вихід року: Меган Маркл у Лондоні вигуляла гольф та спідницю з шовку

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, які провели зимові канікули в Канаді, вернулися до Лондона і до справ. Подружжя нанесло візит подяки до Canada House.

Для першого офіційного виходу 2020-го року герцогиня обрала теплі бежево-бронзові відтінки, а родзинкою її луку стала шовкова спідниця.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chris Jackson (@chrisjacksongetty) 7 Янв 2020 в 7:15 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chris Jackson (@chrisjacksongetty) 7 Янв 2020 в 10:41 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 7 Янв 2020 в 9:57 PST

Нагадаємо, в Канаді молода родина зупинялася в розкішному маєтку якогось загадкового багатія. Гаррі та Меган не захотіли зустрічати Різдво з рештою королівської родини, схоже, не на жарт розсердивши своєю поведінкою Єлизавету ІІ.

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