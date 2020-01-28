Батько Меган Маркл: Принц Гаррі дуже невпевнений у собі

Британський принц Гаррі жодного разу не зустрічався особисто зі своїм тестем Томасом Марклом. Але тато Меган упевнений, що розуміє, що за людина його зять. Розуміє і телеглядачам розкаже.

Чергове телеінтерв'ю Томас дав TMZ. Воно має вийти в ефір 29-го січня, пише The Daily Mail.

На думку Томаса, протистояти шквалу критики, яка нині сиплеться на пару, Меган доводиться одній за двох.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 15 Окт 2018 в 1:03 PDT

"Я вважаю, Гаррі дуже невпевнений у собі чоловік, і гадаю, це впливає на мою доньку. Гадаю, вона в результаті опікується ним як мати", - заявив Маркл.

Хай там як, але Томас зичить їм лише щастя. Бо щиро любить.

"Я сподіваюся, що вони залишаться разом, кохатимуть одне одного та піклуватимуться про свою дитину, мого онука", - побажав принців тесть.

"Навіть якщо я більше ніколи їх не побачу, я бажаю їм великого добра. Я все одно їх люблю. Сподіваюся, колись ми возз'єднаємосся, бо мені 75 років, і часу небагато", - нагадав він.

Нагадаємо, на спілкуванні з журналістами про Меган її батько заробляє гроші. А ще він готується виступити свідком на суді за її позовом проти британських ЗМІ, на боці останніх.

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