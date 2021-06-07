Народити як принцеса: ЗМІ дізналися, скільки могли коштувати другі пологи Меган Маркл

Герцогиня Сасекська Меган Маркл 4-го червня подарувала доньку британському принцу Гаррі. Маленька Лілібет "Лілі" Діана стала першою з правнуків королеви, хто народився за кордоном.

Тож дівчинка, яка посіла восьме місце в черзі до трону, теоретично колись зможе й балотуватися в президентки США.

39-річна Меган для других пологів обрала приватний медзаклад Santa Barbara Cottage Hospital.

Скільки це могло коштувати, довідалося видання The Daily Mail.

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Отже, фізиологічні пологи в Santa Barbara Cottage Hospital обходяться породіллям приблизно в 14 тисяч доларів. За кесарів розтин правлять дорожче: понад 28 тисяч.

Подейкують, у цій лікарні свою доньку Дейзі Дав минулого літа народжувала співачка Кеті Перрі. Ймовірно, саме вона та її цивільний чоловік Орландо Блум і порадили пологовий своїм сусідам та друзям.

"Вона - це більше, ніж ми могли собі уявити, і ми вдячні за любов та молитви з усього світу, які ми відчуваємо. Дякуємо за доброту та підтримку в цей дуже особливий для нашої родини час", - повідомили Гаррі та Меган на своєму вебсайті.

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Цікаво, що Букінгемський палац про народження правнучки королеви Єлизавети, схоже, дізнався не раніше, ніж решта світу. Адже лише через півтори години після оголошення в офіційних акаунтах з'явилися привітання.

У палаці не коментують, чи знала Її Величність заздалегідь, що дівчинку назвуть на її честь. Такий вчинок Гаррі та Меган можна розцінювати як спробу "простягнути оливкову гілку" королівській сім'ї, по котрій добряче вдарили "Мегзіт" та скандальні інтерв'ю принца та його жінки.

Як відомо, кузина Лілі, донька принца Вільяма та Кейт Міддлтон, офіційно зветься Шарлотта Елізабет Діана, удома ж її кличуть Лотті. Гаррі ж із Меган обрали варіант Лілібет. Так майбутня монархиня вимовляла своє ім'я, коли була маленькою. Останнім, хто називав так Її Величність, був принц Філіп.

Нагадаємо, свого правнука Арчі Гаррісона королева востаннє бачила аж у 2019-му році.

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