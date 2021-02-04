Сестра Меган Маркл випустила скандальну книгу спогадів про "принцесу-нахабу"

Старша сестра герцогині Меган Маркл по батькові, Саманта, як і обіцяла, випустила книгу спогадів про дружину принца Гаррі.

Вона має промовисту назву "Щоденник сестри принцеси-нахаби: мемуари, частина перша". Друга частина, її жіночка пише зараз, зватиметься "У тіні герцогині".

Саманта, старша за Меган на 17 років, оповідає у своєму творінні "всю правду" про дитинство майбутньої членкині королівської родини.

Як стало відомо The Daily Mail, уперше дізнавшись про книгу, Меган розплакалася, її аж "вивертало".

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"Наші життя не завжди були легкі, і ніхто не досконалий. Ми сміялися, погоджувалися, не погоджувалися та пробачали одне одному, саме це робить родини такими особливими", - так пише Саманта про сім'ю, де виросли вона, її брат та сестра.

Тому жінку сильно образили слова принца Гаррі, який в одному з інтерв'ю сказав, буцімто його королівська рідня для Меган стали "сім'єю, якої вона ніколи не мала".

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Як пригадує Саманта, маленькою Меган була справжньою "квіточкою", "змішаної раси, вродлива, кольору персика і троянди". Виросла ж молодша Маркл "пихатою", і сестри віддалилися одна від одної.

"Я завжди гадала, що моя сестра буде більше схожа на батька, але з кожним днем дедалі більше здавалося, що вона більше подібна до своєї матері", - пише сестра герцогині.

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Як відомо, Саманта не може пробачити Меган того, що її не запросили на королівське весілля. Коли ж жінка з власної ініціативи перетнула океан та приїхала до Лондона побачити сестру, то її не пустили далі брами.

Нагадаємо, батько Меган, Томас Маркл передав ЗМІ її особистого листа, і дружина принца подала до суду.

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