Без Меган: принц Гаррі вперше за рік зустрінеться тет-а-тет із королевою

Британський принц Гаррі, який днями став батьком удруге, через кілька тижнів прилетить до Великої Британії, щоби взяти участь у відкритті статуї принцеси Діани. Його ж дружина Меган Маркл лишиться з сином та донькою в Америці.

Королева Єлизавета запросила неслухняного внука на ланч. Це буде їхня перша зустріч наодинці за понад рік.

Про це розказали джерела в палаці, повідомляє The Daily Mail.

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"Це притаманний Її Величності великодушний жест. Цей ланч стане для них нагодою про все поговорити", - зазначив інформатор.

Востаннє Гаррі та його бабуся мали такий неформальний ланч у березні 2020-го, приблизно за місяць до того, як принц та його дружина офіційно завершили свою роботу членами королівської родини. Тоді Її Величність прийняла онука в своїй вітальні в Віндзорському палаці.

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Відтоді Єлизавета ІІ та Гаррі бачилися лише на похороні принца Філіпа в квітні, але розмовляли надворі та в присутності інших родичів.

Як відомо, хоч Гаррі та Меган у своїх інтерв'ю багато розказали про те, як вони потерпали, живучи в королівській сім'ї, герцогиня підкреслювала, що королева до неї ставилася добре.

Нагадаємо, подейкували, принц Вільям, якому довелося виправдовуватися перед журналістами через звинувачення в расизмі, відмовився йти поруч із Гаррі в похоронній процесії. Але старші члени родини все ж наполягатимуть на примиренні братів "заради монархії".

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