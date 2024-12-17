Обоє руденькі: підрослі діти принца Гаррі та Меган Маркл засвітилися на рідкісному фото з батьками і собаками

40-річний принц Гаррі та 43-річна Меган Маркл виховують двох дітей Фото Getty Images

Покинувши британську королівську родину та розпочавши новий розділ свого життя в Сполучених Штатах, принц Гаррі та його дружина Меган Маркл максимально відгородили від уваги публіки своїх дітей.

Арчі Гаррісон, якому 5 років, та 3-річна Лілібет Діана не з'являються на жодних заходах із батьками, а їхні оприлюднені фото можна перелічити по пальцях.

Винятком днями стала різдвяна листівка герцога та герцогині Сассекських. У фотоколаж на ній включили сімейну світлину. Її у Х оприлюднив автор книг про королівську родину Омід Скобі.

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На сімейному фото є й троє песиків герцога та герцогині Сассекських Фото з Х

Арчі та Лілі зазнімкували зі спини, тож личок дітей побачити не можна. Зате добре видно, що руді гени принца Гаррі проявилися в обох нащадках.

Нагадаємо, відколи королем Великої Британії став Чарльз ІІІ, його онук та онучка носять титули принца та принцеси. Як відомо, подейкують, обрання президентом США Дональда Трампа, який не приховує своєї антипатії до Гаррі та Меган, може обернутися для принца великими проблемами та навіть депортацією.











