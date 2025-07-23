"Обіцяли "кращі імпланти" - вийшло як бетон": блогерка та учасниця "Супермами" Скальницька шокувала наслідками невдалої пластики
Флористка та блогерка Анастасія Скальницька, яка брала участь у 8-му сезоні телешоу "Супермама" вирішила надати розголосу прикрій та болісній історії, яка з нею сталася. Вона розповіла про невдалу мамопластику та навіть показала її наслідки.
Як розповіла Настя в Instagram, це була друга її операція на грудях. Першу вона зробила в 2022-му році, після завершення грудного вигодовування першої дитини, та була задоволена результатом. Але через другу вагітність, набір ваги та схуднення імплант перекрутився, тож його потрібно було замінити. Друге хірургічне втручання, в 2024-му, обернулося для Скальницької жахіттям.
"Я маю відповідальність і мушу бути чесна.. Після другої мамопластики – ями, біль і розчарування", - поділилася вона.
Вказавши ім'я та прізвище хірурга, Анастасія розповіла, що на її претензії той відповів: "Ти ж бачила, що підписувала". Зі слів блогерки, її ж примірник договору клініка їй так і не віддала.
"Консультація - 5 хвилин. Ні слова про ускладнення і жир у груди (ліпофілінг, який, за висновком лікаря, потім знадобився Скальницькій - ред.). Договір підписуєш за 10 хвилин до операціі. Обіцяли "кращі імпланти" - вийшло як бетон. Болить, груди з ямами, ореола деформована", - пожалілася Скальницька.
Анастасія зазначила, що адвокати клініки після виходу її сторіс погрожують їй позовом, забороняючи публікувати відгук, мовляв, вона не просто пацієнтка, а блогерка. Тож, імовірно, далі це протистояння таки може перейти у суди.
"Я більше не мовчу. Медійна - ще можу говорити, а як обходяться з простими дівчатами без медійної підтримки? Ніколи не ігноруйте погані відгуки. І не ведіться на красиві фото в Instagram...", - написала блогерка.
Хірург, якого в своєму дописі назвала Скальницька, у Instagram розмістив пост на тему заміну імплантів та важливості дотримання пацієнтками правил реабілітації.
"... Для успішного результату я завжди прошу пацієнтів серйозно ставитися до правил реабілітації і не нехтувати ними. Не піднімати руки догори, не брати на руки дітей, не виконувати ніяку фізичну роботу, не сідати за кермо - та ще мінімум 15 пунктів, які пацієнти отримують в інструкціях після виписки. Адже 50% успіху - це робота лікаря. А інші 50% - це сумлінна робота пацієнта, яка чи не більш важливою", - наголосив він.
"Звичайно, мені сумно дивитися на сторіз деяких пацієнтів, які відкрито показують зневагу до моїх рекомендацій. Та врешті решт, всі ж дорослі люди", - додав лікар.
Нагадаємо, нещодавно блогерка Юлія Верба розповіла про ускладнення, які мала після підтяжки грудей. Блогерка Даша Квіткова, яка в 2021-му році зробила ринопластику, згодом дуже пожалкувала, що звернулася до хірурга Едгара Камінського, ексчоловіка співачки Слави Камінської.
Претензії до нього має й співачка Міша Романова, яка могла втратити дитину через те, що збільшила груди, не здогадуючись, що вагітна. Ексучасниця гурту "ВІА Гра" задавалася питанням, чи то була лікарська халатність, чи то клініка навмисне "не помітила" вагітності пацієнтки.
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