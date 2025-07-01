Від пластики носа до сперми лосося: Хлоя Кардашян назвала усі процедури, які робила з обличчям

Реаліті-зірка і бізнесвумен Хлоя Кардашян вирішила вперше розкрити список пластичних операцій та косметологічних процедур, які вона зробила.

Така відвертість стала відповіддю на відео популярного пластичного хірурга, який порівняв нові й старі світлини 41-річної Хлої та розповів, що, на його думку, вона змінювала у собі за допомогою пластики.

"Я сприймаю це як великий комплімент! По-перше, я думаю, що ці фотографії зроблені з різницею приблизно в 15 років. Але ось список того, що я зробила. У минулому я була дуже відкритою щодо того, що я зробила, тож почнемо", — відреагувала вона.

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Отже, ось перелік процедур, які зробила знаменитість, щоб мати такий ефектний вигляд: пластика носа, лазерна корекція волосся на лінії росту та в інших місцях, ботокс і скульптра (безопераційна підтяжка обличчя шляхом ін'єкцій препарату), де видалили пухлину на щоці, м'який лазер для підтяжки шкіри, колагенові нитки під підборіддям та шиєю.

А також вона доглядала за обличчям за допомогою сперми лосося, звичайних процедур, пептидів і вітамінів.

Теледіва додала, що окрім цього вона повільно й стабільно схудла на понад 36 кілограмів Фото instagram

"А ще філер у минулому, але не протягом останніх кількох років (чула, що він ніколи не зникає, тому впевнена, що він все ще там, але я заспокоїлася)", — написала Кардашян.

До речі, використання сперми лосося для омолодження є доволі популярним методом серед зірок. Його вже використовували Валерія Крук, MamaRika, Дженніфер Еністон.

А спеціально для ТаблоID про секрети свого догляду за шкірою розповіли Віра Брежнєва, Тоня Матвієнко, Олена Тополя і Анна Неплях.

Як відомо, засновниця брендів також багато займається спортом і правильно харчується, про що і розповідає у своєму блозі та на власному шоу Фото instagram

Щодо самої Хлої, то нещодавно вона здивувала своєю схудлою фігурою у бікіні та назвала свою вагу. Також бізнесвумен обожнює позувати у пікантних зйомках і хвалитися соковитим декольте.

А ще Кардашян виховує двох дітей: 7-річну Тру і 2,5-річного Татума від колишнього бойфренда, баскетболіста Трістана Томпсона, з яким порвала через його постійні романи на стороні.