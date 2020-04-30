Маркл із Америки продемонструвала ідеальну зачіску для ділового відеочату

Герцогиня Сассекська Меган Маркл більше не бере участі в офіційних заходах королівської родини Великої Британії, але продовжує служити взірцем стилю й шику. Бездоганний лук для ділового відеочату з дому вона продемонструвала з Лос-Анджелеса.

Меган зателефонувала одній із підопічних благодійної організації Smart Works, котра помагає жінкам працевлаштовуватися та надає їм підходящий одяг, зокрема й створений Маркл. Розмова ця відбулася наприкінці березня. Дружина принца Гаррі підбадьорила дівчину перед співбесідою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Smart Works (@smartworkscharity) 29 Апр 2020 в 6:00 PDT

У що була одягнена для роботи вдома сама Маркл, роздивитися не вдається. Зате її зачіску - щось на кшталт "мальвінки" - похвалила нью-йоркська стилістка Лорен Бакстер, пише USA Today.

"Це чудова, проста і доступна зачіска для всіх, кому треба виглядати "зібраними" для відеконференції, не докладаючи для цього надто багато зусиль. А ще чудова можливість працювати з волоссям, яке могло не митися кілька днів - будьмо чесні, всі ми на карантині працюємо з жирними косами", - зазначила вона.

Як відомо, коли Меган Маркл іще "працювала" членом королівської сім'ї, вона зазвичай "мальвінок" не носила, на відміну від Кейт Міддлтон. Нагадаємо, щоразу було дуже зворушливо, коли Гаррі привселюдно поправляв жінчине волосся.

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