"Дуже рада бути вдома": Меган Маркл у Санта-Барбарі знялася зі своїми собаками

Герцогиня Сассекська Меган Маркл побалакала з відомою американською феміністкою Глорією Стайнем про те, як важливо сучасним жінкам ходити на вибори, адже це право для них тяжко виборювали попередні покоління.

Відео розмови, тізер якої оприлюднили в Instagram організації "Makers Women", записували надворі. В в якийсь момент у кадр забігли собаки Меган та Гаррі, бігль Гай та лабрадор Пула.

Меган, Гай та Пула скріншот із відео з instagram

Як пише Entertainment Tonight, зустріч Меган та Глорії відбувалася в Санта-Барбарі. Але чи було це в новому розкішному маєтку Маркл та принца Гаррі, чи герцогиня з песиками приїхала на якусь локацію, не вточнюється.

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"Я дуже рада, що ти вдома", - сказала Стайнем Маркл.

"Спасибі. І я, з багатьох причин", - відповіла та.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений MAKERS Women (@makerswomen) 25 Сер 2020 р. о 12:32 PDT

Нагадаємо, подейкують, нове життя в Америці виявилося не таким уже й щасливим для принца Гаррі. Всі його рідні та друзі залишилися в Британії, і нової роботи для себе чоловік поки не знайшов.

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