"Дуже рада бути вдома": Меган Маркл у Санта-Барбарі знялася зі своїми собаками
Герцогиня Сассекська Меган Маркл побалакала з відомою американською феміністкою Глорією Стайнем про те, як важливо сучасним жінкам ходити на вибори, адже це право для них тяжко виборювали попередні покоління.
Відео розмови, тізер якої оприлюднили в Instagram організації "Makers Women", записували надворі. В в якийсь момент у кадр забігли собаки Меган та Гаррі, бігль Гай та лабрадор Пула.
Як пише Entertainment Tonight, зустріч Меган та Глорії відбувалася в Санта-Барбарі. Але чи було це в новому розкішному маєтку Маркл та принца Гаррі, чи герцогиня з песиками приїхала на якусь локацію, не вточнюється.
"Я дуже рада, що ти вдома", - сказала Стайнем Маркл.
"Спасибі. І я, з багатьох причин", - відповіла та.
Переглянути цей допис в Instagram
Нагадаємо, подейкують, нове життя в Америці виявилося не таким уже й щасливим для принца Гаррі. Всі його рідні та друзі залишилися в Британії, і нової роботи для себе чоловік поки не знайшов.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Меган Маркл заплатить $90 тисяч після першого програшу в суді проти журналістів
Маркл заявила, що британським принцесам платять, та підрахувала прибутки від її весілля з Гаррі
Батько Меган Маркл розкритикував її за "скигління": Мені не до душі те, чим вона стала