На домашньому: всміхнені Меган Маркл і принц Гаррі показалися в документалці

Британський принц Гаррі та американська телеведуча Опра Вінфрі об'єдналися задля створення документального фільму "The Me You Can’t See". Він присвячений психічному здоров'ю та вийде вже днями. До трейлеру ж включили милий момент із Меган Маркл.

Для камео в чоловіковому фільмі герцогиня вбралася в білу футболку з написом "RAISING THE FUTURE" ("Рощу майбутнє") маленького британського бренду Mére Soeur, що шиє одяг для мам, пише US Magazine.

Про те, що завдяки Маркл її творіння отримало грандіозну рекламу, засновниця бренду взнала, побачивши відео. Зі "сльозою щастя" вона подякувала за це в Instagram. Між іншим, коштує така футболка лише 27 фунтів стерлінгів.

У трейлер увійшли кадри з похорону принцеси Діани - Гаррі тоді було 12 років.

До розмові на важку, але важливу тему також приэдналися акторка Гленн Клоуз, співачка Lady Gaga й відомі спортсмени.

Нагадаємо, Меган та Гаррі незабаром стануть батьками вдруге: пара чекає на донечку.

Букмекери не виключають, що вони назвуть дівчинку Діаною. Водночас, пише Woman&Home, у лідери нещодавно вирвався й варіант імені Філіпа - на честь дідуся принца, котрий нещодавно пішов із життя.

