Завжди цвістиме в її серці: на честь 100-річчя принца Філіпа в садку королеви висадили унікальну троянду

10-го червня чоловікові королеви Єлизавети, принцу Філіпу мало би виповнитися 100 років. У пам'ять про нього було виведено новий сорт троянди. Її висадили в садочку Її Величності коло Віндзорського палацу.

Квітка носить назву "Троянда герцога Единбурзького". Її презентувало Єлизаветі Королівське садівниче товариство, патронесою якого вона є.

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На троянду вже відкрито передзамовлення, і 2,5 фунта стерлінгів із продажу кожного куща передаватимуть до благодійного фонду імені принца, повідомляє офіційний сайт Roses.co.uk.

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Як відомо, Єлизавета ІІ та принц Філіп прожили у шлюбі 73 роки. Герцог помер у Віндзорському палаці в квітні. Його поховали в королівській усипальниці при каплиці Святого Георгія. Коли не стане самої королеви, вони з чоловіком возз'єднаються в Меморіальній каплиці Георга VI.

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