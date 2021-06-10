Завжди цвістиме в її серці: на честь 100-річчя принца Філіпа в садку королеви висадили унікальну троянду
10-го червня чоловікові королеви Єлизавети, принцу Філіпу мало би виповнитися 100 років. У пам'ять про нього було виведено новий сорт троянди. Її висадили в садочку Її Величності коло Віндзорського палацу.
Квітка носить назву "Троянда герцога Единбурзького". Її презентувало Єлизаветі Королівське садівниче товариство, патронесою якого вона є.
Переглянути цей допис в Instagram
На троянду вже відкрито передзамовлення, і 2,5 фунта стерлінгів із продажу кожного куща передаватимуть до благодійного фонду імені принца, повідомляє офіційний сайт Roses.co.uk.
Переглянути цей допис в Instagram
Як відомо, Єлизавета ІІ та принц Філіп прожили у шлюбі 73 роки. Герцог помер у Віндзорському палаці в квітні. Його поховали в королівській усипальниці при каплиці Святого Георгія. Коли не стане самої королеви, вони з чоловіком возз'єднаються в Меморіальній каплиці Георга VI.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Згадуючи принца Філіпа: зворушливі архівні кадри з чоловіком Єлизавети ІІ
Знімала Кейт Міддлтон: палац оприлюднив миле фото королеви та принца Філіпа з правнуками
"Особливі спогади": принц Вільям поділився небаченим фото принца Філіпа з правнуком
"Майстер барбекю, легенда підколів": принц Гаррі присвятив покійному дідусеві неформальний триб'ют
"Твої руки, твій сміх і твоє улюблене пиво": принцеса Євгенія поділилася теплими спогадами про принца Філіпа
powered by lun.ua