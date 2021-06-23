Житиме не в палаці: стало відомо про прибуття принца Гаррі до Британії

Британський принц Гаррі, який прилітав зі США на похорон свого дідуся Філіпа в квітні, днями знову повернеться на батьківщину. Герцог Сассекський візьме участь у відкритті статуї принцеси Діани.

Церемонія відбудеться 1-го липня. В цей день леді Ді мало би виповнитися 60 років.

За даними The Dail Mail, зупиниться Гаррі не у палаці, а у своїй колишній оселі - Фрогмор-котеджі. Зараз там мешкає принцеса Євгенія зі своїм чоловіком та сином. До приїзду кузена маєток поділять на дві половини, адже принц повинен відсидіти карантин.

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Як зазначає The Independent, для подорожуючих із Америки термін карантину становить 10 днів, і людина має здати два тести на COVID-19. Одначе можна "вийти на волю" і достроково, відбувши 5 днів карантину та здавши три тести. Найімовірніше, саме такий варіант і обрав для себе Гаррі, на якого в Каліфорнії чекають дружина Меган Маркл, син та крихітна донечка.

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Відтак прибути до Британії онук королеви має не пізніше 25-го червня.

Під час церемонії 1-го липня Гаррі зустрінеться зі старшим братом Вільямом, якого, не виключено, супроводжуватиме Кейт Міддлтон. Принца Чарльза на відкритті статуї ексдружини не буде, в нього якраз запланована поїздка до Шотландії.

Роботу скульптора Ієна Ранка-Броудлі (автора зображень Єлизавети ІІ на монетах) встановлять у Sunken Garden. Подейкують, це був улюблений садочок принцеси біля Кенсингтонського палацу.

До слова, як підкреслює Town & Country, саме це місце принц Гаррі в 2017-му році обрав для оголошення своїх заручин із Меган.

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Нагадаємо, подейкують, що на Гаррі чекає зустріч із королевою. Бабуся та онук уперше за понад рік поспілкуються сам-на-сам.

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