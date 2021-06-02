Понад 10 тисяч перлин: весільну сукню принцеси Діани виставили в Кенсингтонському палаці. ФОТО

Ошатне плаття кольору слонової кістки, в якому в липні 1981-го року леді Діана Спенсер вийшла заміж за принца Чарльза Уельського, стало експонатом виставки "Royal Style In The Making" у Кенсингтонському палаці.

Сукню прикрашають понад 10 тисяч перлин, а шлейф у леді Ді був найдовшим в історії королівських весіль Британії - 7,6 метра.

Як повідомляє The Sun, представити материне вбрання в цій експозиції було спільним рішенням принца Вільяма та принца Гаррі.

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Автори сукні, Девід та Елізабет Емануель використали під час його її створення старовинне мереживо, тканину з британської ферми шовку, а на талії вшили маленький блакитний бантик. У такий спосіб вони виконали умови весільної прикмети про те, що на нареченій має бути щось старе, щось нове і щось блакитне.

У 1995-му році плаття вже виставлялося в Кенсингтонському палаці, але згодом переїхало до Елторпа, фамільного маєтку Спенсерів.

До слова, Девід Емануель дуже незадоволений тим, як весілля Чарльза та Діани зобразили у серіалі "Корона", переборщивши з драмою. Про це пише Woman & Home.

"Я вам кажу, вона (Діана) не плакала в вечір напередодні. Я розмовляв із принцом Чарльзом, розмовляв із королевою, всі були щасливі", - запевнив дизайнер.

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Також Еммануель наголосив, що з Діаною було дуже приємно працювати.

"Я мав справу з кінозірками, актрисами, дівами, як то кажуть, але ця дівчина була незмінною від першого дня до кінця. Була солодка наче пиріжечок", - пригадав він.

Як повідомляє Insider, вартість сукні леді Ді, в перерахунку на сучасні гроші, приблизно 490 тисяч доларів.

Як відомо, на початку липня в одному з садів Кенсингтонського палацу буде урочисто відкрито статую принцеси з нагоди її 60-го дня народження. Очікується, що там будуть присутні Вільям із Гаррі, хоча стосунки братів нині важко назвати добрими.

Нагадаємо, у весільній сукні Єлизавети ІІ минулого літа вирушила до вівтаря її онука Беатріс Йоркська.

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