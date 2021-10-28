Сорочка, джинси та прикраси на $400 тисяч: Меган Маркл із дому записала відео для YouTube

Дружина британського принца Гаррі, Меган Маркл, яка подалася в дитячі письменниці, особисто почитала свою книжку "The Bench" ("Лава"), сидячи в садочку свого маєтку в Каліфорнії.

"Я Меган, Герцогиня Сассекська", - так почала своє звернення до глядачів YouTube авторка.

Дебютна книжка Маркл коштує близько 19 доларів скріншот із YouTube

Для рідкісної появи в мережі Меган обрала скромний лук - сорочку та джинси. А от у прикрасах обмежувати себе не стала. Як порахувало видання The Daily Mail, герцогиня "надягла" на себе 400 тисяч доларів, зокрема золотий годинник Cartier, що колись належав леді Ді. До нього вона приєднала два браслети: теж Cartier та Jennifer Meyer.

Окрім обручки, яку Маркл носить весь час, на її пальчику вгледіли ще одну недешеву цікавинку, ексклюзивну каблучку, створену для герцогині дизайнеркою Лорейн Шварц. Подейкують, діаманти для неї - це подарунок від якоїсь загадкової особи з Близького Сходу. Приблизна вартість прикраси - 62 тисячі доларів.

То що ж це за каблучка на лівій руці в дружини Гаррі?

Уперше її помітили в Меган восени 2020-го, а в вересні 2021-го герцогиня надягла її для фотосесії в TIME. Утім поки що подружжя жодного разу не дало чіткого пояснення щодо походження каменів. Після появи в TIME Меган та Гаррі питали про це, і вони відповіли, що прикраса була надана Шварц. Одначе згодом з'ясувалося, що вони, виявляється, мали на увазі каблучку, яка була на іншій руці герцогині.

Нагадаємо, подейкують, принц Чарльз вважає, що монархія надто дорого обходиться британським платникам податків. Ставши королем, він планує змінити це, відправивши на вільні хліби більшу частину рідні.

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