Alina Pash після скандалу заявила, що зникає з інфопростору

Співачка Alina Pash, яка перемогла в Нацвідборі, але втратила шанс представити Україну на Євробаченні через підроблену довідку про перетин адмінкордону з окупованим Кримом, заявила, що на деякий час зникає з інфопростору.

Короткі повідомлення Аліна запостила в Insta-сторіс.

скріншот із instagram паш

Тим часом лідер гурту Kalush Orchestra, котрий, дуже ймовірно, поїде на Євробачення в цьому році замість Паш, Олег Псюк теж постить сторіс. Він порадів звільненню члена журі Нацвідбору Ярослава Лодигіна з посади члена правління Суспільного мовлення. Але цього, на його думку, не досить.

Музикант нагадав, що аудиторська компанія PricewaterhouseCoopers досі не надала гурту "реальних результатів голосувань людей" та взагалі не відповіла на претензії. Псюк вважає, що "жіночка" - представниця PWC на Нацвідборі, теж має бути звільнена, а "ця контора" більше не повинна займатися Євробаченням.

Kalush Orchestra скріншот із instagram

Як відомо, Суспільний мовник поки офіційно не оголосив, хто ж таки представлятиме Україну на цьогорічному конкурсі, але повідомив, що звернувся з цією пропозицією до Kalush.

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