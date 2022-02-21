Кухар розказала про свої ін'єкції краси та плани щодо народження ще однієї дитини
Балерина Катерина Кухар, яка восени трохи пранканула широкий загал, заявивши, що перебуває при надії, припускає, що таки зважиться народити ще раз. Але станеться це не раніше, ніж 40-річна прима завершить свою кар'єру.
Про це, а ще про те, чи спілкується вона зі своїм колишнім чоловіком, Кухар розповіла "Світському життю".
"Я спілкуюся дуже добре з його матусею та його татом. Зараз навіть мої діти були у них на дачі", - сказала Катя про свого екса.
Як зізналася Кухар, її син Тимур спілкується з батьком не так часто, як хотів би. Сама ж балерина - не спілкується взагалі.
"Я б залюбки спілкувалася і вирішувала б усі питання, радилася б із ним стосовно Тимура. Але в якийсь момент ми зрозуміли, що ми йдемо різними шляхами, ми не зовсім розуміємо одне одного, ми маємо різні цінності, ми любимо різні речі, різні ідеї в сенс життя вкладаємо...", - пояснила вона.
Зі слів Катерини, аж до 50 років вона виступати не планує.
"Звісно, що балетне тіло має свій термін придатності. Поки я відчуватиму в собі сили для танцю, я це робитиму. Але я тобі не скажу, що я до останнього буду чіплятися. Я вважаю, що прима - вона повинна закінчити свою сценічну кар'єру, поки вона ще зірка, поки вона королева, поки вона молода, поки може танцювати", - заявила вона.
Не виключає зірка, що залишить сцену вже через рік, і їхня з Олександром Стояновим родина збільшиться.
"Можливо, я дам згоду своєму чоловікові на третю дитину. Звичайно, він, як і я, розуміє, що якщо зараз буде третя дитина, то повернутися до сцени, до вистав - це буде майже неможливо у такому віці вже. Тому поки я ще танцюю, ми ще трішечки почекаємо", - зазначила вона.
До слова, Кухар не зарікається від пластики і ляже під ніж, якщо колись побачить, що їй це потрібно.
"Я пробувала SMAS-ліфтінг, це дуже боляче. Люблю робити такі коктейлі з вітамінів, ін'єкції робити - теж боляче", - зізналася балерина.
Нагадаємо, від Олександра Катерина має доньку Настю. До народження Тимура зірка пережила страшну трагедію: смерть першої дитини у пологах.
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