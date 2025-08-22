"Шок шок шок": Барановська показала, як підріс її син від Тищенка. Фото

Марія Ткаченко - 22 серпня, 13:45
Алла Барановська

Синок Давид - первісток 30-річної Алли Барановської

Фото з Instagram Барановської

Колишня дружина скандального нардепа Миколи Тищенка, бізнеследі Алла Барановська поділилася в Instagram рідкісним фото з їхнім спільним сином Давидом.

У свої 8 років хлопчик уже практично дістає мамі до плеча. Схоже, цей факт вражає її саму.

"Sorry, це чий хлопчик? Шок шок шок", - зізналася Алла.


"Хто пам'ятає маленького Давідона?", - додала вона.

Колишня дружина Миколи Тищенка і їхній син

Барановська незчується, як "малюк" вимахає вищим за неї

Нагадаємо, вісім первістку Барановської виповнилося в лютому. Вітаючи Давида з днем народження, вона назвала його наслідком сильної любові, тепло відгукнувшись про Миколу. 

Як відомо, певний час подейкували, що розлучення Барановської й Тищенка було фіктивним. Хай там як, але ексам вдалося зберегти добрі стосунки, і Алла навіть шле Миколі відео з TikTok .

Тищенко
