"Шок шок шок": Барановська показала, як підріс її син від Тищенка. Фото
Колишня дружина скандального нардепа Миколи Тищенка, бізнеследі Алла Барановська поділилася в Instagram рідкісним фото з їхнім спільним сином Давидом.
У свої 8 років хлопчик уже практично дістає мамі до плеча. Схоже, цей факт вражає її саму.
"Sorry, це чий хлопчик? Шок шок шок", - зізналася Алла.
"Хто пам'ятає маленького Давідона?", - додала вона.
Нагадаємо, вісім первістку Барановської виповнилося в лютому. Вітаючи Давида з днем народження, вона назвала його наслідком сильної любові, тепло відгукнувшись про Миколу.
Як відомо, певний час подейкували, що розлучення Барановської й Тищенка було фіктивним. Хай там як, але ексам вдалося зберегти добрі стосунки, і Алла навіть шле Миколі відео з TikTok .
Ексдружина Тищенка пригадала його образливу фразу та зізналася, чи планує мамопластику і ще дітей
Колишня Тищенка вперше за 11 років показалася на Тижні моди і пригадала, як на її чоловіка "полювали" жінки
Ексдружина Тищенка у свій ювілей здивувала незвичним самопривітанням. Відео
"Гаряча колишня" Тищенка у рожевому міні посвітила ніжками і розказала, які стосунки вважає крінжем