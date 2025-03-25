"При владі 4 роки": Приходько показала молодшого сина-іменинника

Співачка Анастасія Приходько в день народження свого молодшого сина Луки поділилася в мережі рідкісними фото з хлопчиком. На них 4-річний іменинник тримає в руках повітряні кульки.

"При владі 4 роки", - написала зіркова мама російською.

Лука святкує своє 4-річчя

Реклама:

Анастасія якось зізнавалася, що це хлоп'я - її найулюбленіша дитина

Як відомо, в Насті є ще двоє старших дітей: майже 15-річна донька Нана від попередніх стосунків та 9-річний син Гордій від чинного чоловіка Олександра.







