"Погана мати": Приходько про страх за дітей і почуття провини через те, що не виїхала з ними за кордон

Співачка Анастасія Приходько зізналася, що постійно відчуває провину за те, що її діти - 14-річна Нана, 9-річний Гордій та 3-річний Лука перебувають в Україні під час повномасштабної війни.

Про те, як вона, як мати, це переживає, Настя говорила в інтерв'ю Наталії Влащенко.

Я не знаю, як це пояснити. Це дійсно страшно і ти постійно перебуваєш у почуттях провини. Ти постійно себе терзаєш, ти постійно себе гнівиш, постійно себе свариш, що я от, мабуть, погана мати, раз я залишаюся тут, бо більшість у принципі прийняли для себе рішення, вони поїхали, а я сиджу. А сиджу тому, що я люблю цю країну понад життя і тому прямий доказ те, що я перебуваю тут", - пояснила 37-річна артистка.

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Зі слів Приходько, під час обстрілів вона намагається їздити з дітьми в метро, але інколи пропускає повідомлення про зліт ворожої авіації.

Приходько (на фото з молодшим сином Лукою) та її сім'я виїхали з України на початку повномасштабного вторгнення, але через 2 тижні повернулися

"Я намагаюся робити все, щоби їх убезпечити, але і постійно розказую, що крім цієї країни в них як дому іншї країни не може бути. Тому що в будь-якому випадку йому скажуть, що він чужий, куди б він не приїхав, цього не уникнути. Але це почуття провини, воно в мене залишається на постійній основі", - розповіла вона.

"Як я це переживаю? Я не знаю, як. Як і всі. Я не виділяю себе з-поміж українців, що я або сильніша, або досвідченіша, ні. Почуття страху - воно є в усіх і воно однакове, це боязнь за себе, за рідних, за близьких, за друзів. Просто градус цього страху в кожного може бути різний, але страх - це емоція, вона однакова. Погано, звісно, періодично. Буває, сильно накриває. Проблеми по здоров'ю з'явилися, чого в мене ніколи не було. Це мене теж лякає. Ну і гастролі. Найбільший пік страху настає, коли мені доводиться їхати і залишати дітей. Ось це, мабуть, в мене постійно цей тремор викликає душевний такий. Постійно на телефоні, щоби, якщо що, в метро або до бабусі в підвал, ще кудись...", - поділилася Анастасія.

Як відомо, Нана - донька співачки від екса-аб'юзера, Нуріка Кухілави. Хлопців же співачка народила від свого чинного чоловіка Олександра. Він для неї - не лише кохана людина, а і найкращий друг.

Анастасія та її чоловік Олександр виховують трьох дітей

"Мені здається, основа будь-якого шлюбу - це щоби твій чоловік був тобі другом насамперед. Із яким можна повалятися, пожерти чіпси, нічого не готувати, бухнути, врешті-решт. Потинятися містом, удвох поїхати в боулінг - ми з чоловіком це дуже любимо. Так, у нас є обов'язки в сім'ї, так, у нас є діти, але ми з ним передусім друзі і мені це дуже подобається", - зізналася вона.

Нагадаємо, в вересні Анастасія та Олександр відзначили 11-ту річницю шлюбу і з цієї нагоди поновили в церкві свої обітниці.



