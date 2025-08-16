"Програє той, хто не вміє думати самостійно": Кошмал про пошук себе, веганство, відмову від алкоголю та купівлі торбинок "із дітей корови"

Акторка Анна Кошмал, яка вже давно є веганкою, розцінює це свій свідомий вибір, зокрема, як відмову стереотипу, нав'язаного суспільством.

На думку 30-річної зірки, саме через переосмислення того, що диктує нам соціум, лежить шлях людини до самої себе.

Думками про це Анна поділилася в Instagram.

"Для того щоб знайти себе, треба відмовитись від соціальних упереджень. Почути себе і зрозуміти, чого ти хочеш насправді. Це про критичне мислення і довіру в одному флаконі. Важливо відслідковувати, що диктує суспільство і як реагуєш на це ти, твоє тіло та менталка. Ми живемо в часи хаосу та суцільної підміни понять. Програє завжди той, хто не вміє думати самостійно", - зазначила вона.

Анна вирішила поділитися зі своєю аудиторією своїми думками та новими фото

Кошмал вирішила поділитися деякими власними висновками щодо речей, які навяз'уються в обгортці "мода", "так прийнято", "правильно" тощо.

""Келих вина — з приводу і без". Можна вигадати безліч виправдань, але відверто: алкоголь — отрута, яка викликає руйнівну залежність. І як ти не романтизуй бажання тікати від реальності, навіть "один келих щовечора" все одно призводить до відмирання клітин печінки, мозку, сильного зневоднення, передчасного старіння та каліцтва організму вцілому. Я довго відчувала тиск обставин, аж доки не вирішила: мені це не потрібно", - наголосила актриса.

"Декілька разів хотіла купити сумочку loewe, ysl чи chanel, але слова "виготовлена з ніжної телячої шкіри" повністю відбивали бажання. Як можна любити тварин, засуджувати насильство і водночас постити розпаковки сумок з дітей корови? Чим вони гірші з домашнього кота чи улюблену собаку?", - риторично поцікавилася вона.

""М'ясо, м'ясо, м'ясо". З веганством усе зрозуміло: я проти вбивства й насилля, навіть якщо це смачно. Пріоритети", - наголосила Кошмал.

30-річна Кошмал - мама двох дітей

Іще один стереотип, який, на думку Ані, насаджується суспільством, це те, що популярність та успіх дорівнюють щастю.

"Багато хто женеться за впізнаваністю чи непотрібними досягненнями, думаючи, що це зцілить відчуття меншовартості. За постійним переслідуванням затребуваності та затиканням собою кожної інфодірки стоїть лише вигорання, невиправдані очікування й порожнеча. Без справжніх цінностей та балансу - це прірва", - запевнила зірка.

""Ти не гарна". Хто вигадав, що тонкі губи негарні? Чому світ масово закачує їх, позбавляючись індивідуальності? Ваш ніс, очі, губи, ноги вже ідеальні. Ви прекрасні просто тому, що це ви! І іншої такої немає", - підкреслила вона.

Зірка не вживає алкоголю, не їсть м'яса та не носить речей зі шкіри

Нагадаємо, ТаблоID наводив цікаві факти з біографії Анни Кошмал, яку зробив відомою серіал "Свати". А ще ми писали про зірок, котрі, так само, як і вона, свідомо відмовилися від споживання алкоголю.