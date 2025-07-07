Саліванчук у Греції показала, "що не потрібно брати з собою на відпочинок". Відео

Акторка Анна Саліванчук із синами, 9-річним Глібом та 4-річним Нікітою гайнула на море. Для відпочинку 39-річна зірка обрала Грецію.

"Ну все , я на на морі!!! 3 доби в дорозі, 3 країни, 1900 км, серпантини, черги, ригачки, але воно того варте", - заявила вона.

"Скажу вам чесно, таке враження, що багаж з плеч зняла, коли була в дорозі і виїхала з України. Якась легкість і немає страху. Мені здається, що я прям різко стала щаслива. Особливо коли дивлюсь на дітей, які пірнають і не хочуть айпади", - зізналася Анна.

Поки ж підписники Саліванчук очікують від неї пляжний контент, розпочати зірка вирішила з кумедних відео. В одному з них вона показала, "що не потрібно брати з собою на відпочинок". Роль тих самих речей, які не треба брати, яскраво зіграли Гліб із Нікітою.

"А насправді якби не вони, то я б так далеко не їхала", - написала Саліванчук

Як відомо, в червні Анна та її хлопці відпочивали в Карпатах. Нагадаємо, акторка розказувала, чи підтримує стосунки з батьком Гліба та Нікіти, своїм ексчоловіком-нардепом Олександром Божковим.



