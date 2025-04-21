Акцент на ніжки: Саліванчук у декольтованому міні побешкетувала на тлі графіті
Акторка Анна Саліванчук порадувала шанувальників своїм черговим фотосетом. Зірка вділа квітчасту мінісукенку, яка дозволила досхочу милуватися її ніжками, рожеві туфлі на підборах і рожевий піджак.
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Нагадаємо, Саліванчук дуже любить готувати, але слідкує, щоби смаколики не відкладалися на її талії - для цього зірка сумлінно займається у спортзалі. Водночас актриса переконана, що справжня турбота про себе не повинна зводитися лише до догляду за зовнішністю.
Як відомо, від ексчоловіка Олександра Божкова в Анни є двійко синів: 9-річний Гліб та 4-річний Нікіта. В лютому акторка повідомила, що в неї з'явився залицяльник.
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