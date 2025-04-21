Акцент на ніжки: Саліванчук у декольтованому міні побешкетувала на тлі графіті

Марія Ткаченко - 21 квітня, 13:30
Анна Саліванчук
Фото baki.anastasia

Акторка Анна Саліванчук порадувала шанувальників своїм черговим фотосетом. Зірка вділа квітчасту мінісукенку, яка дозволила досхочу милуватися її ніжками, рожеві туфлі на підборах і рожевий піджак.

"Цінуй усе, що маєш сьогодні", - порадила 39-річна Аня, привітавши у Instagram зі святом.

Ганна Саліванчук

Трохи легкого весняного настрою від Саліванчук

Фото Саліванчук

Актриса похизувалася стрункими ногами перед камерою

Нагадаємо, Саліванчук дуже любить готувати, але слідкує, щоби смаколики не відкладалися на її талії - для цього зірка сумлінно займається у спортзалі. Водночас актриса переконана, що справжня турбота про себе не повинна зводитися лише до догляду за зовнішністю. 

Як відомо, від ексчоловіка Олександра Божкова в Анни є двійко синів: 9-річний Гліб та 4-річний Нікіта. В лютому акторка повідомила, що в неї з'явився залицяльник

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Анна Саліванчук
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