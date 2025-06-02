Саліванчук у ліфі й трусиках похизувалася пласким животом та засмагою. Фото

Акторка Анна Саліванчук, яка нещодавно каталася на дельфіні, захопила підписників своїм виглядом у спідньому.

В Insta-сторіс знаменитість опублікувала ролик, на якому була вбрана у білий бюстгальтер з мереживними вставками й трусики в тон. Вона грайливо покрутилася перед камерою, хизуючися новою засмагою.

39-річна Анна посвітила апетитними формами Фото instagram

Акторка виставила спокусливий бюст

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І похвалилася пласким животом

Саліванчук відома своєю любов'ю до спокусливих фотосесій та еротичних образів. Вона також частенько показує свої форми в купальниках. До речі, акторка багато часу проводить на тренуваннях.

Нагадаємо, Анна виховує двох синів: 9-річного Гліба і 3-річного Микиту. Зі своїм колишнім чоловіком, депутатом Олександром Божковим зірка розлучилась у 2023-му. Пізніше вона відповіла, яким бачить свого майбутнього партнера.