Саліванчук у ліфі й трусиках похизувалася пласким животом та засмагою. Фото

Карина Тімкова - 2 червня, 15:10

Акторка Анна Саліванчук, яка нещодавно каталася на дельфіні, захопила підписників своїм виглядом у спідньому.

В Insta-сторіс знаменитість опублікувала ролик, на якому була вбрана у білий бюстгальтер з мереживними вставками й трусики в тон. Вона грайливо покрутилася перед камерою, хизуючися новою засмагою.

Анна Саліванчук у білій білизні покрутилася перед камерою

39-річна Анна посвітила апетитними формами

Фото instagram
Анна Саліванчук у ліфі й трусиках попозувала перед камерою

Акторка виставила спокусливий бюст


Анна Саліванчук у трусиках показала підтягнутий живіт і бюст

І похвалилася пласким животом

Саліванчук відома своєю любов'ю до спокусливих фотосесій та еротичних образів. Вона також частенько показує свої форми в купальниках. До речі, акторка багато часу проводить на тренуваннях.

Нагадаємо, Анна виховує двох синів: 9-річного Гліба і 3-річного Микиту. Зі своїм колишнім чоловіком, депутатом Олександром Божковим зірка розлучилась у 2023-му. Пізніше вона відповіла, яким бачить свого майбутнього партнера.

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Анна Саліванчук
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