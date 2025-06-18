"Ти з'явився уві сні": Бабкін з дружиною показали миле привітання для 6-річного сина. Відео

Сергій Бабкін ніжно привітав молодшого сина Фото instagram

Співак Сергій Бабкін разом з 39-річною дружиною Сніжаною Бабкіною привітали їхнього сина Єлисея з днем народження. Йому виповнилося 6 років.

У своєму Instagram 46-річний музикант показав миле святкування на честь хлопчика. Зранку батьки прикрасили кімнату кульками у вигляді поліцейської автівки і ракети.

"Ти з'явився уві сні. А якщо точніше — виринув із глибини океану й назвав своє ім’я за чотири роки до свого народження. У два роки ти вже непогано бітбоксив. У три — з легкістю керував машинками на радіоуправлінні. У п’ять — відкрив власний YouTube-канал", — написав зірковий тато.

Сергій з коханою старанно підготувалися до свята Кадр з instagram

Іменинник порадів кольоровому конфетті

Співак показав веселий ролик, на якому його син прогулюється вулицями з кулькою з намальованою шестіркою Кадр з instagram

Єлисей виглядав щасливим у день свого дорослішання

"Сьогодні твій день народження. Тобі виповнюється шість. Ти мрієш стати будівельником і вже у вересні підеш до першого класу. Любимо тебе безмежно, Лис", — додав Бабкін

Дружина артиста згадала, яким був її малюк шість років тому Фото instagram

Нагадаємо, подружжя також виховує 14-річну дочку Веселину, а від попередніх стосунків у Сергія є 19-річний син Ілля. Зараз родина мешкає за кордоном, звідки закохані недавно показували свої цілунки.

Якось Сніжана розповідала, що у їхньому шлюбі були проблеми, а саме через постійні зради з боку Бабкіна. Вона згадувала, що він мав секс з понад ста жінками. А під час повномасштабного вторгнення музикант втрапив у скандал через російську мову.