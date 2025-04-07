"Неймовірно організована": колишня працівниця палацу розказала про ранкову б'юті-рутину Міддлтон

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Принцеса Вельська Кейт Міддлтон не з тих жінок, чия поличка в ванній кімнаті заставлена тисячами баночок із різноманітними б'юті-засобами. Її Високість надає перевагу простоті та мінімалізму.

Як починає кожен свій ранок 43-річна дружина принца Вільяма, розказала Енн Сіммонс, яка працювала в палаці прибиральницею впродовж 12 років. Про це, посилаючись на Edit Suits, пише The Mirror.

"Вона неймовірно організована. Жодного хаосу, жодних надміних розкошів - лише декілька ретельно підібраних кроків, у які вона безумовно вірить", - поділилася Енн.

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"У неї був один продукт для волосся, природний засіб для зволоження, і вона завжди виділяє момент для самої себе, поки не зайнята", - розповіла жінка.





Колишня працівниця палацу розповіла, як проводить ранок принцеса Кейт Фото Getty Images

Наскільки пригадує Енн, для волосся Міддлтон використовує марокканську арганову олію холодного віджиму від недорогого популярного бренду.

"Вона наносить трохи на кінчики після розчісування", - зазначила співрозмовниця видання.





Зі слів колишньої прибиральниці, Кетрін, готуючись увірватися в новий наповнений справами день, намагається трохи побути у спокої наодинці з собою.

"Вона часто сідає хвилин на п'ять коло вікна з чашкою чаю. Жодного телефона, просто тиша. Це її момент спокою перед божевіллям дня", - пояснила Енн.

Її Високість полюбляє пити свій ранковий чай і дивитися в вікно Фото Getty Images

Щоденний макіяж у Міддлтон дуже простий.

"Просто консилер, може, трохи румян. Це було дуже швидко і виглядало природно", - поділилася Сіммонс.

Як розповіла жінка, Кейт не захоплюється тим, щоби пробувати нові й нові косметичні продукти.

"Її рутина не змінюється. Ось чому це працює", - зазначила Енн.

На волосся Кетрін наносить арганову олію Фото Getty Images

Нагадаємо, принц Вільям якось розказував, як виглядає типовий ранок у їхній із Кейт і трьома дітьми оселі.

Як відомо, Міддлтон дуже дбайливо ставиться до свого одягу: в її гардеробі є речі, яким уже багато років.