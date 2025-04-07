"Неймовірно організована": колишня працівниця палацу розказала про ранкову б'юті-рутину Міддлтон
Принцеса Вельська Кейт Міддлтон не з тих жінок, чия поличка в ванній кімнаті заставлена тисячами баночок із різноманітними б'юті-засобами. Її Високість надає перевагу простоті та мінімалізму.
Як починає кожен свій ранок 43-річна дружина принца Вільяма, розказала Енн Сіммонс, яка працювала в палаці прибиральницею впродовж 12 років. Про це, посилаючись на Edit Suits, пише The Mirror.
"Вона неймовірно організована. Жодного хаосу, жодних надміних розкошів - лише декілька ретельно підібраних кроків, у які вона безумовно вірить", - поділилася Енн.
"У неї був один продукт для волосся, природний засіб для зволоження, і вона завжди виділяє момент для самої себе, поки не зайнята", - розповіла жінка.
Наскільки пригадує Енн, для волосся Міддлтон використовує марокканську арганову олію холодного віджиму від недорогого популярного бренду.
"Вона наносить трохи на кінчики після розчісування", - зазначила співрозмовниця видання.
Зі слів колишньої прибиральниці, Кетрін, готуючись увірватися в новий наповнений справами день, намагається трохи побути у спокої наодинці з собою.
"Вона часто сідає хвилин на п'ять коло вікна з чашкою чаю. Жодного телефона, просто тиша. Це її момент спокою перед божевіллям дня", - пояснила Енн.
Щоденний макіяж у Міддлтон дуже простий.
"Просто консилер, може, трохи румян. Це було дуже швидко і виглядало природно", - поділилася Сіммонс.
Як розповіла жінка, Кейт не захоплюється тим, щоби пробувати нові й нові косметичні продукти.
"Її рутина не змінюється. Ось чому це працює", - зазначила Енн.
Нагадаємо, принц Вільям якось розказував, як виглядає типовий ранок у їхній із Кейт і трьома дітьми оселі.
Як відомо, Міддлтон дуже дбайливо ставиться до свого одягу: в її гардеробі є речі, яким уже багато років.
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