1,5-річний племінник Міддлтон у товаристві песиків засвітився в зворушливому відео для татового Instagram
Молодший брат принцеси Вельської Кейт Міддлтон, Джеймс із нагоди свого 38-го дня народження опублікував у мережі відео, де зібрав щасливі моменти свого життя.
В ньому з'явилася його дружина Алізе і синочок Ініго, якому восени виповниться два рочки, а ще, звісно ж, собаки, яких Джеймс теж вважає своєю сім'єю.
"Спасибі вам, 38. Я саме там, де мав бути. Немає кращого подарунка, ніж свіже повітря, метляння хвостів та дикий, прекрасний ритм родинного життя. Хвости метляють синхронно. Шлях, із Ініго за кермом, спрямований туди, куди веде нас життя. Сповнений радості, любові та якраз правильної дози хаосу", - написав Міддлтон у Instagram.
Нагадаємо, собаки відіграють у житті Джеймса надзвичайно важливу роль - вони допомогли йому подолати тяжку депресію, а спаніель Елла познайомила чоловіка з Алізе. Міддлтон заснував компанію з виробництва корму і товарів для собак, яку назвав "James & Ella", а ще написав книгу.
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