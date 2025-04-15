Міддлтон у кежуалі з улюбленим кашкетом прогулялася на природі в товаристві скаутів
Принцеса Вельська Кейт Міддлтон узяла участь у екскурсії в компанії британських скаутів мальовничими місцями Озерного краю, що в графстві Камбрія.
Відео, зняте коло озера Віндермір, опублікували на офіційному королівському YouTube-каналі.
"Для мене ця природа, мабуть, є дечим дуже духовним та дуже потужним емоційним відновленням зв'язку. Напевне, не у всіх такі самі стосунки з природою, але в мене так, тож вона для мене дуже багато значить як місце рівноваги, де можна знайти певне відчуття спокою та відновлення зв'язку на противагу дуже заклопотаному світу", - зазначила 43-річна принцеса.
Для прогулянки зі скаутами Кетрін вбралася в джинси-скінні, светр та бомбер, а на голову наділа кашкет, у якому раніше її вже бачили - на фото з лісової прогулянки, зроблене майже 7-річним принцом Луї.
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Нагадаємо, нещодавно колишня працівниця палацу розповіла про ранкову рутину Міддлтон, частиною якої є неквапне чаювання коло вікна. Як відомо, в TikTok буцімто розгадали секрет Кейт: як їй вдається завжди вдало виходити на фотографіях.
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