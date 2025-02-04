"Будь чесним хоч раз у своєму житті": ексчоловік вагітної Меган Фокс звернувся до Machine Gun Kelly

Зірка "Району Беверлі Хіллз" Браян Остін Грін та Меган Фокс прожили в шлюбі 10 років, поки акторка не пішла до Machine Gun Kelly Фото з Instagram Гріна

Американський актор Браян Остін Грін не приховує, що він не в захваті від того, як поводиться із його ексдружиною, актрисою Меган Фокс батько її майбутньої дитини, співак Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер).

Браян днями звернувся до молодика через Insta-сторіс. Він відреагував на спростування Колсоном однієї з публікацій про його стосунки з Меган після розриву, пише TMZ.

MGK та Меган Фокс, які чекають на спільну дитину, неочікувано розірвали стосунки в листопаді Фото з Instagram MGK

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"Бро. Просто будь чесним хоч раз у своєму житті. Перестань так турбуватися про те, як тебе сприймають, намагаючись перетягти людей на свій бік", - написав 51-річний Грін.

Нагадаємо, про те, що Фокс і Machine Gun Kelly розійшлися через дещо, знайдене акторкою в телефоні бойфренда, Браян дізнався від журналістів. Його реакція була вельми емоційною.

Як відомо, у шлюбі Гріна та Фокс народилося троє синів: Ноа вже 12 років, Боді 10, а Джорні 8. Дитина 38-річної Меган від Колсона має з'явитися на світ у березні, але подейкують, актриса схиляється до того, щоби викреслити її татка зі свого життя.