"Будь чесним хоч раз у своєму житті": ексчоловік вагітної Меган Фокс звернувся до Machine Gun Kelly
Американський актор Браян Остін Грін не приховує, що він не в захваті від того, як поводиться із його ексдружиною, актрисою Меган Фокс батько її майбутньої дитини, співак Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер).
Браян днями звернувся до молодика через Insta-сторіс. Він відреагував на спростування Колсоном однієї з публікацій про його стосунки з Меган після розриву, пише TMZ.
"Бро. Просто будь чесним хоч раз у своєму житті. Перестань так турбуватися про те, як тебе сприймають, намагаючись перетягти людей на свій бік", - написав 51-річний Грін.
Нагадаємо, про те, що Фокс і Machine Gun Kelly розійшлися через дещо, знайдене акторкою в телефоні бойфренда, Браян дізнався від журналістів. Його реакція була вельми емоційною.
Як відомо, у шлюбі Гріна та Фокс народилося троє синів: Ноа вже 12 років, Боді 10, а Джорні 8. Дитина 38-річної Меган від Колсона має з'явитися на світ у березні, але подейкують, актриса схиляється до того, щоби викреслити її татка зі свого життя.
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