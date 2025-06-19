Уникнув поцілунку? Дивний інцидент між Піттом і де Рамон потрапив на камеру. Відео
Шанувальники американського актора Бреда Пітта, які тішилися, що їхній улюбленець після розлучення з Анджеліною Джолі знайшов нову любов, отримали підставу для сумнівів. У мережі запідозрили, що стосунки 61-річної кінозірки з Інес де Рамон є лише піар-трюком.
Під час нещодавньої появи пари на публіці націлена на Бреда та Інес камера зафільмувала дивний інцидент. Де Рамон потяглася до актора, щоби його поцілувати. Він же або не зрозумів її наміру, або ще щось, але зробив крок назад і розвернувся, щось говорячи жінці, яка стояла поряд.
Був і інший трохи химерний момент: Інес залишилася поза груповим фото з Бредом.
Обговорюючи ці відео в соцмережі, дехто з користувачів зазначив, що актор "ігнорує" свою подругу та поводиться так, ніби вона - стороння людина. А спільний вихід Бреда та Інес на парадний хідник буцімто є "зрежисованою сценою".
Як відомо, де Рамон - перша офіційна дама серця Пітта після розлучення. Акторові приписували чимало романів, і він жартував, що побоявся запросити на "Золотий глобус" навіть власну маму, щоби не почали подейкувати, що в них стосунки.
Нагадаємо, 32-річна Інес була заміжня за актором Полом Веслі. Вони розлучилися в 2024-му.
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