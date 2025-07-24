"Це не ШІ": 53-річний Саша Барон Коен вразив трансформацією, посвітивши м'язами у фітнесглянці

Британський актор Саша Барон Коен, який зіграв Мефісто в новому серіалі Marvel "Залізне серце", вразив своєю фізичною трансформацією, попозувавши з оголеним торсом для журналу Men Fitness UK.

У інтерв'ю 53-річний Саша та його тренер Альфонсо Моретті розповіли, як їм вдалося досягти такого приголомшливого результату. Причому на те, щоби прийти в "супергеройську" форму, в Барона Коена було лише три тижні.

"Це не ШІ, я справді досить егоїстичний, щоби зробити це", - написав Саша, поділившись обкладинкою публікації в своїх Insta-сторіс.

У коментарях жартома припускають, що на Барона Коена позитивно вплинуло те, що він торік розлучився з дружиною, акторкою Айлою Фішер Скріни з Instagram Саші Барона Коена

"Деякі селебрітіз використовують "Оземпік", деякі користуються послугами персональних кухарів, деякі - персональних тренерів. Я робив усі три речі... Представляю мого нового персонажа: чоловік середнього віку, який замінив пиво на протеїнові шейки", - зазначив він у наступних сторіс.

Свою нову фізичну форму Саша продемонстрував у глянці

На тренування актор витрачає лише 25 хвилин на день

Уже через два тижні після початку тренувань команді Саші довелося витратити 5 тисяч доларів на те, щоби перешити його костюми - так змінилося його тіло.

"Справедливості заради, Саша не був у поганій формі. Але візуально він не справляв того самого враження "в формі". Він більше нагадував лінійку - рівний зверху донизу. У студії навіть думали про те, щоби підібрати йому накладні м’язи", - поділився тренер.

2006-ий рік, Саша Барон Коен у образі Бората на Каннському кінофестивалі. Актор багато років займався спортом і, зі слів тренера, уже мав хорошу "базу" Фото Getty Images

Метод Моретті, який спрацював на акторові - це короткі 25-хвилинні тренування з мінімумом інвертарю: вправи з власною вагою, підтягування, відтискання (100 на день), присідання.

"Якщо він був знаходився в готелі і казав: "Тут нема жодного інвентарю", я надсилав йому посилання, де купити фітнесгумки, а тим часом показував йому вправи з власною вагою з використанням стільців із його номера або його багажу. Зрештою вага - це вага. Він ніколи не жалівся. Ніколи не здавався. Ніколи", - запевнив Моретті.

Зірка "Бората" і його тренер не рахували калорії в його раціоні, просто керувалися "розумним вибором": більше клітковини та протеїну, менше цукру.

Зі слів актора, зміни відбулися не лише на фізичному рівні. Тренування покращили і його ментальний стан.

"Замість того, щоби лежати в ліжку, займатися самокопанням і дивитися в телефон, я встаю, стрибаю в FaceTime і тренуюся з Альфонсо. Це задає позитивний тон на весь день і мені навіть не треба відривати погляд від мого телефону!", - поділився Барон Коен.

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