Зірка "Ейфорії", яку підозрювали у використанні "Оземпіку", похизувалася схудненням в обтислій сукні. Фото

Американська акторка та модель Барбі Феррейра відвідала захід BCN Film Fest у Барселоні.

Для події зірка серіалу "Ейфорія" вбралася в обтислу чорну сукню, яка була доповнена ремінцями з люверсами, і попозувала на балконі.

Аутфіт оголював плечі 28-річної знаменитості та підкреслював її пишний бюст. Знімками вона поділилась у себе в Instagram.

Дівчина ще минулого року демонструвала своє схуднення, спровокувавши чутки про використання "Оземпіку" Фото Instagram

Барбі похизувалася апетитними принадами

Акторка продемонструвала свої спокусливі вигини

Перед початком фестивалю Феррейра влаштувала ранкову зйомку в легкій декольтованій сукні з хижим принтом.

Зірка з усмішкою попозувала на тлі Барселони Кадр з Instagram

"Спам на головній сторінці", — підписала вона своє відео

А не так давно Барбі ефектно покрутилася в бікіні, демонструючи фігуру після схуднення.

До речі, до списку селебріті, яких підозрюють у використанні препаратів для скидання ваги, входять: реперка Lizzo, тенісистка Серена Вільямс, співачка Крістіна Агілера і мільярдер Ілон Маск.

А ще ексдружина Тищенка, Камінська, Потап, Маремуха та Заріцька відповіли на питання, чи кололи "Оземпік".