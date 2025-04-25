Зірка "Ейфорії", яку підозрювали у використанні "Оземпіку", похизувалася схудненням в обтислій сукні. Фото

Карина Тімкова - 25 квітня, 17:30

Американська акторка та модель Барбі Феррейра відвідала захід BCN Film Fest у Барселоні.

Для події зірка серіалу "Ейфорія" вбралася в обтислу чорну сукню, яка була доповнена ремінцями з люверсами, і попозувала на балконі.

Аутфіт оголював плечі 28-річної знаменитості та підкреслював її пишний бюст. Знімками вона поділилась у себе в Instagram.

Акторка Барбі Феррейра випнула груди в чорінй сукні

Дівчина ще минулого року демонструвала своє схуднення, спровокувавши чутки про використання "Оземпіку"

Фото Instagram
Акторка Барбі Феррейра похизувалася формами на балконі

Барбі похизувалася апетитними принадами

Акторка Барбі Феррейра позваблювала фанів в обтислій сукні

Акторка продемонструвала свої спокусливі вигини

Перед початком фестивалю Феррейра влаштувала ранкову зйомку в легкій декольтованій сукні з хижим принтом.

Барбі Феррейра засвітила декольте на балконі в Барселоні

Зірка з усмішкою попозувала на тлі Барселони

Кадр з Instagram
Акторка Барбі Феррейра показала схудлу фігуру в ніжній сукні
"Спам на головній сторінці", — підписала вона своє відео

А не так давно Барбі ефектно покрутилася в бікіні, демонструючи фігуру після схуднення.

До речі, до списку селебріті, яких підозрюють у використанні препаратів для скидання ваги, входять: реперка Lizzo, тенісистка Серена Вільямс, співачка Крістіна Агілера і мільярдер Ілон Маск.

А ще ексдружина Тищенка, Камінська, Потап, Маремуха та Заріцька відповіли на питання, чи кололи "Оземпік".

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