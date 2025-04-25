Зірка "Ейфорії", яку підозрювали у використанні "Оземпіку", похизувалася схудненням в обтислій сукні. Фото
Американська акторка та модель Барбі Феррейра відвідала захід BCN Film Fest у Барселоні.
Для події зірка серіалу "Ейфорія" вбралася в обтислу чорну сукню, яка була доповнена ремінцями з люверсами, і попозувала на балконі.
Аутфіт оголював плечі 28-річної знаменитості та підкреслював її пишний бюст. Знімками вона поділилась у себе в Instagram.
Перед початком фестивалю Феррейра влаштувала ранкову зйомку в легкій декольтованій сукні з хижим принтом.
А не так давно Барбі ефектно покрутилася в бікіні, демонструючи фігуру після схуднення.
До речі, до списку селебріті, яких підозрюють у використанні препаратів для скидання ваги, входять: реперка Lizzo, тенісистка Серена Вільямс, співачка Крістіна Агілера і мільярдер Ілон Маск.
А ще ексдружина Тищенка, Камінська, Потап, Маремуха та Заріцька відповіли на питання, чи кололи "Оземпік".