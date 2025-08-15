Донька Байдена показала свого чоловіка з коханкою та заявила про розлучення. Фото

Дочка Джо Байдена оголосила, що розлучається з коханим через його зраду Фото instagram

Дочка 46-го президента США Джо Байдена і колишньої першої леді Джилл Байден, 44-річна Ешлі розлучається зі своїм чоловіком, отоларингологом Говардом Крейном. Вони були у шлюбі 13 років.

Перед тим як подати заяву до суду, спадкоємиця політика звинуватила екскоханого у зраді. На знімку, опублікованому в її Instagram, Говард прогулюється з незнайомкою.

"Мій чоловік і його дівчина тримаються за руку", — написала вона, але потім видалила публікацію.

Ешлі показала свого чоловіка з коханкою Фото instagram

Парочка зіграла весілля влітку 2012-го. Нащадків у них не було Фото David Lienemann/Official White House

У Байдена також є й інші діти від покійної дружини Нейлії: Бо, який помер у 2015-му, 55-річний Хантер і маленька Наомі, що загинула в автокатастрофі у віці одного року разом із мамою в 1972-му.

Ешлі — єдина спільна дитина Джо і Джилл. До речі, якось ТаблоID ділився цікавими фактами про життя колишньої першої леді. А ще президентське подружжя розповідало про секрети свого шлюбу.

Нагадаємо, на честь покійної Наомі назвали старшу онуку політика. Саме вона у 2022-му вийшла заміж на галявині Білого дому. А на початку цього року дівчина народила первістка.