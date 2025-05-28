Каньє схвалює: Б'янка Сенсорі посвітила принадами у топі-сітці та колготках
Дружина одіозного американського репера Каньє Веста, архітекторка Б'янка Сенсорі продовжує експериментувати з визивними "голими" луками.
30-річна брюнетка поділилася новими фото в Instagram. Вона постала перед камерою в обтислому сітчастому топі та прозорих колготках. Соски на фото заблюрили, вочевидь, із огляду на цензуру в соцмережі.
Світлини Б'янки лайкнув її благовірний, а ще сестра Анджеліна. Як відомо, любов до зухвалих аутфітів - спільна риса більшості представниць родини Сенсорі. Зокрема полюбляє відверті вбрання теща Веста, Александра.
Нагадаємо, торік репера звинуватили в сексуальних фантазіях про маму дружини, ба більше, в тому, що він відкрито обговорював їх із Б'янкою.
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