Каньє схвалює: Б'янка Сенсорі посвітила принадами у топі-сітці та колготках

Марія Ткаченко - 28 травня, 16:30
Каньє Вест і Б'янка Сенсорі
Фото Getty Images

Дружина одіозного американського репера Каньє Веста, архітекторка Б'янка Сенсорі продовжує експериментувати з визивними "голими" луками.

30-річна брюнетка поділилася новими фото в Instagram. Вона постала перед камерою в обтислому сітчастому топі та прозорих колготках. Соски на фото заблюрили, вочевидь, із огляду на цензуру в соцмережі.

Дружина Каньє Веста

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Фото з Instagram Сенсорі

Світлини Б'янки лайкнув її благовірний, а ще сестра Анджеліна. Як відомо, любов до зухвалих аутфітів - спільна риса більшості представниць родини Сенсорі. Зокрема полюбляє відверті вбрання теща Веста, Александра

Б'янка Сенсорі

Що ж, спекотно в такому луці влітку не повинно бути

Дружина Веста Сенсорі

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Нагадаємо, торік репера звинуватили в сексуальних фантазіях про маму дружини, ба більше, в тому, що він відкрито обговорював їх із Б'янкою

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