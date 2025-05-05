Дружина Веста у голій сукні та з довгим волоссям вразила схожістю з Кардашян. Фото

Дружина скандального американського репера Каньє Веста, 30-річна Б'янка Сенсорі здивувала підписників, з'явившись із довгим чорним волоссям і чубчиком.

Такий лук одразу викликав порівняння з образом колишньої дружини її чоловіка, теледіви Кім Кардашян.

На новому знімку Б'янка позувала в короткій прозорій сукні та чорних підборах, а її зачіска була геть не типовою для неї. Вона відмовилася від звичної короткої стрижки й обрала довгі локони з чубчиком, пише Page Six.

Сенсорі нагадала Кардашян своїм виглядом Фото instagram

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А в такому образі Кім з'явилася на вечірці власного бренду минулого року Фото instagram

До речі, минулого місяця ходили чутки, що Кім хоче врятувати дружину Веста від нього самого. А все тому, що останнім часом Сенсорі з'являється в голих луках. У мережі вважають, що репер змушує її роздягатися. Не так давно колишня дівчина 47-річного Каньє зізналася, що він і її примушував виглядати вульгарно на публіці.

Бізнесвумен вже демонструвала схожу зачіску під час своїх модних виходів Фото instagram

Загалом ексчоловік Кардашян втрапляє в усе більше скандалів. Він вже зізнавався в "любові" до Гітлера та нацизму і був звинувачений в сексуальному насильстві. На тлі цього інсайдери підозрювали, що він і Сенсорі розлучились, але потім цю інформацію спростували.

Зазначимо, це вже не вперше, коли фанати помічають, що Б'янка копіює Кім. Дехто навіть вважає, що після такої популярності у мережі в них буде спільна колаборація.