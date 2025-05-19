"Нешанобливо по відношенню до країни": дружина Веста оголила груди на базарі Майорки й наразилася на хейт іспанців. Відео

Схоже, далеко не всі готові сприймати провокаційні виходи подружжя і відвертість у публічних місцях Фото Getty Images

Дружина американського репера Каньє Веста, 30-річна Б'янка Сенсорі знову опинилася в центрі скандалу.

Під час прогулянки ринком на Майорці жінка з'явилася в прозорому топі з сітки, який повністю оголював її груди. Це викликало хвилю обурення серед місцевих жителів, пише Daily Mail.

"Люди були нажахані. Хтось навіть питав: "Це справді її груди?"", — розповів один зі свідків.

Kanye and Bianca censori in Spain her look 🤯🤯🤯🤯💔 pic.twitter.com/fzUyfjmSW8 — lexceeville (@lexcee17) May 19, 2025

Поки Б'янка оглядала товар, Каньє тримався осторонь, дозволяючи їй займатися шопінгом. Репер був одягнений у джинси та худі з написом "Army", доповнивши образ сонцезахисними окулярами.

Попри обурення людей, у регіоні Каталонії діє закон, який з 2020-го дозволяє жінкам бути топлес у громадських місцях без ризику бути заарештованими. Ба більше, заборона з боку влади на такі дії може обернутися для них штрафом до 430 тисяч фунтів стерлінгів (близько 575 тисяч доларів).

Однак навіть закон не зміг заспокоїти хвилю критики. У соцмережах користувачі назвали зовнішній вигляд Сенсорі неприйнятним: "Як їм сходить з рук ця оголеність? Якби будь-хто інший, хто не є знаменитістю, спробував це зробити, його б заарештували", "Ми вже бачили все. Навіть те, чого не хотіли бачити". Деякі іспанці вважають таку поведінку зневагою до місцевих традицій: "Це нешанобливо по відношенню до країни".

Ye & Bianca Censori in Spain today pic.twitter.com/jFkHHhVaKY — SIMONSAYSDRIP (@simonsaysdrip) May 17, 2025

Подружжя відоме своїми епатажними появами і оголенням на хідниках. Користувачі мережі впевнені, що репер змушує свою дружину роздягатися. Це також підтвердила його ексдівчина. Окрім цього, Каньє звинувачували в сексуальному насильстві після того, як він зізнавався в "любові" до Гітлера і нацизму.

Нагадаємо, раніше Вест був одружений з теледівою Кім Кардашян. Нещодавно почали ходити чутки, що вона хоче врятувати Б'янку від чоловіка. А трохи пізніше Сенсорі показалася в образі, в якому дуже нагадувала Кім.