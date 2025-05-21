Дружина Веста епатувала Instagram своєю голою дупцею. Фото

Б'янка Сенсорі - друга дружина Каньє Веста Фото Getty Images

Дружина одіозного американського репера Каньє Веста, Б'янка Сенсорі, яка днями своїм черговим відвертим луком кинула виклик суспільній моралі в Іспанії, вирішила не залишати без хотконтенту й своїх підписників у Instagram.

30-річна кралечка запостила в сторіс світлину, де позує в топі та в чомусь середньому між спідницею та фартухом, але що аж ніяк не прикриває її голі сідниці.

Б'янка потішила шанувальників сексі-світлиною Фото з Instagram Сенсорі

На другому фото, яким поділилася Сенсорі, на ній уже більше одягу: топ-бандо, трусики та панчішки.

До речі, не обійшлося без уже традиційного порівняння Б'янки з Кім Кардашян. Газета Daily Mail нагадала, що остання теж полюбляє хизуватися своєю круглою дупцею.

Як відомо, Кім теж час від часу закидають наслідування стилю чинної дружини ексчоловіка. Цікаво, що жінкам це не заважає перебувати в добрих стосунках. Ба більше, Кардашян була би не проти об'єднатися з Сенсорі проти Веста.

Нагадаємо, зі слів іншої відомої колишньої артиста, моделі Ембер Роуз, Каньє всіх своїх пасій примушує до публічних оголень. А актриса та модель Джулія Фокс свого часу розкрила ще кріповіші подробиці своїх стосунків із репером.